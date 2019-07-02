朴有天判刑後首現身！　1分內連續道歉5次「一提粉絲就哭了」

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人朴有天2日早上初審開庭，結果出爐後他也在南韓時間早上約11點左右離開，身穿西裝、臉色憔悴地面對大批媒體和粉絲等待，話說到一半忍不住流下了淚水。

▲朴有天審判結果出爐。（圖／視覺中國CFP）

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朴有天吸毒案被判有期徒刑10個月、緩刑2年執行、罰金韓幣140萬元（約台幣4萬元）後，在當地時間早上約11點左右步出法庭，可以看見他穿著西裝現身，臉色雖然憔悴但還是算有打理過的痕跡。

面對媒體訪問，朴有天沉默3秒後開口：「帶給很多人困擾真的感到相當抱歉，未來會做著慈善活動努力活下去，一定會做到的。」一聽到法院外有很多粉絲等候，有沒有什麼話想對他們說時，突然一陣悲從中來開始擤鼻壓抑情緒「對不起…嗯…唉…對粉絲真的很…」，說到這裡忍不住哽咽但還是努力表達了歉意，短短不到1分鐘的時間就連續說了5次抱歉，外界也期盼他能真心改過重新做人。

▲朴有天提到對粉絲很抱歉忍不住哭了。（圖／翻攝自YTN NAVER TV）

事實上，在開庭這天不只南韓粉絲一大早就前往水原法院等候，還有外國粉絲特地搭機到南韓，一聽到結果後都放聲痛哭。另外，負責此次判決的金法官表示：「被告人被拘留後就認了罪且誠心反省，過去也沒有不良紀錄，在現階段比起有期徒刑，再給他重新融入社會的機會也符合刑罰的目的。」

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