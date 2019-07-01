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胡宇威《寒單》轟動紐約亞洲電影節　小松菜奈主動搭訕：加油

記者洪文／台北報導

台灣電影《寒單》進軍紐約亞洲電影節（NYAFF）競賽單元，導演黃朝亮、男主角胡宇威1日出席映後交流，紐約觀眾反應十分熱烈，不僅大家被片中兄弟情誼感動得淚流滿面，曾來台學中文的影展策展人魏德偉（David Wilentz），更讚賞該片拍出了台灣特有的文化，讓他迫不及待想重返台灣，親赴台東感受「炸寒單」熱鬧氣氛。

▲▼導演黃朝亮、胡宇威出席《寒單》紐約亞洲電影節首映。（圖／海鵬提供）

▲導演黃朝亮、胡宇威出席《寒單》紐約亞洲電影節首映。（圖／海鵬提供，以下同）

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本屆「紐約亞洲電影節」主競賽共入選日本、韓國、菲律賓等7部亞洲電影，唯一代表台灣的《寒單》，將與其他影片一起爭逐最佳影片大獎。由於該片之前剛獲台北電影獎11項大獎提名，導演黃朝亮、男主角胡宇威受到空前的重視與歡迎，不僅該影展3大策展人同時出現助威，紐約觀眾更是擠爆現場，場面十分風光。

獲邀出席的男主角胡宇威，即使在紐約出生長大，也是頭一回參加如此熱鬧空前的電影人聚會，不時開心地跟觀眾玩自拍，還有許多粉絲遠道趕來看他、狂送禮物，讓電影首映瞬間也成了粉絲見面會，人氣旺到極點，連三位策展人都看傻了眼。

▲▼導演黃朝亮、胡宇威出席《寒單》紐約亞洲電影節首映。（圖／海鵬提供）

《寒單》在紐約受到歡迎，連日本女星小松菜奈都在晚宴上，主動跟胡宇威祝賀加油，俊男美女立刻引發媒體沸騰、瞬間鎂光閃閃。雖然語言不太能溝通，他依舊感受到女方對於當演員充滿熱情，並回祝她一切都「GOOD JOB」。

紐約觀眾看完《寒單》反應超乎預期，尤其是他們第一次知道這項獨特的台灣文化，連觀影時看到胡宇威親自肉身上陣被炸時，都不時會發出「啊！」、「好痛」的不捨語。胡宇威住在紐約的妹妹，更在看到哥哥如此「神勇」時，轉頭對他豎起大拇指。該片導演黃朝亮在映後QA跟大家介紹了這個台灣元宵節的特有習俗，並邀請觀眾到台東玩，引起一陣歡呼。

▲▼導演黃朝亮、胡宇威出席《寒單》紐約亞洲電影節首映。（圖／海鵬提供）

由於紐約此時也正在舉行同志大遊行，竟有觀眾看完《寒單》，認為兩位男主角胡宇威、鄭人碩「暗渡基情」，惹得策展人出面澄清：「我覺得《寒單》很MAN啊，全片充滿陽剛味！」，意外使該片躍為7部競賽片中最具話題的電影。

第一次到紐約的《寒單》導演黃朝亮，原本想加入紐約同志大遊行，礙於緊湊行程只好作罷，但是當現場民眾知道他來自台灣時，都對他發出了歡呼聲，還有人跟他比讚說：「台灣通過同性婚婚，亞洲第一！」

▲▼導演黃朝亮、胡宇威出席《寒單》紐約亞洲電影節首映。（圖／海鵬提供）

黃朝亮此行在「紐約亞洲電影節」倍獲禮遇，即使僅匆匆停留兩夜，該電影節三大策展人卻都全數出動、邀他飲紅酒聊電影，還叫他「不用調時差了」，似乎打算來個不醉不歸。《寒單》是本屆「紐約亞洲電影節」主競賽單元的唯一台灣代表，將於其他7國電影爭逐最佳影片大獎。

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寒單, 紐約亞洲電影節, 黃朝亮, 胡宇威

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