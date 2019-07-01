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得知生父過世竟「沒情緒」挨批　林雨宣曝角色：就是我的人生

記者李欣容／綜合報導

林雨宣在《最佳利益》中飾演小雲，得知一直以來都對他很好的「許爺爺」其實是他爸，在得知父親過世時，林雨宣的演技被網友說，「為什麼看起來很開心。」林雨宣從小沒見過父親，去年得知父親過世，她用親身經歷告訴大家，「真的沒什麼好悲傷的。」

▲▼ 林雨宣 。（圖／翻攝自Instagram／crystallin1288）

▲林雨宣、魯文學飾演父女。（圖／翻攝自Instagram／crystallin1288）

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林雨宣看到網友對演技的評論，分享自己的看法，她從小沒見過自己的父親，也從來沒問過爸爸的事，很多朋友都問她，難道妳不好奇嗎？林雨宣解釋，「我也不知道為什麼，我從來不好奇耶，努力想想得到的結論是，我媽給我的愛非常多，多到我一點也不覺得沒有爸爸有什麼不對勁，而成長過程中也很幸運沒有任何一個同學會拿這點來攻擊我。」

▲▼ 林雨宣 。（圖／翻攝自Instagram／crystallin1288）

▲林雨宣和角色一樣，從小沒見過父親 。（圖／翻攝自Instagram／crystallin1288）

去年底的某天，林雨宣從媽媽口中得知爸爸過世，「我很沒情緒的回答『喔』，道理很簡單，就是你本來就不曾擁有的東西，它沒有了，那有什麼好悲傷的呢？」

但事後她也發現自己心中有很微小的情緒，才想到或許她曾經想過會見到父親，「而這個可能性就像肥皂泡泡破掉一樣，『啵』的一聲不痛不癢的消失了。」

▲▼ 《最佳利益》林雨宣 。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼ 《最佳利益》林雨宣 。（圖／翻攝自LINE TV）

▲林雨宣因劇中得知父親過世，沒有太多悲傷，被網友批評。（圖／翻攝自LINE TV）

小雲這個角色和劇中父親是認識的，只是不知道他的身分，當謎底揭曉時，林雨宣說：「一個樂觀又努力生活的洗頭妹，只有各種莫名其妙，直到看到爸爸的遺像，才有那麼一點遺憾及不勝唏噓，我很慶幸當時在小雲身上做了這個選擇，可能很多人無法理解，但我真的懂。」

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