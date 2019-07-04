贈獎／相互猜忌的兇案追查　《真犯》引爆衝擊性的秘密結局

娛樂中心／綜合報導

南韓懸疑驚悚燒腦新片《真犯》，是一部描述被害者丈夫和嫌疑犯的妻子，兩人相互隱瞞卻也共同合作追查兇手的精采之作。全片圍繞兇殺懸案多人的不同主張，以及隱藏其中的衝擊性祕密，打造出流暢且高密度的懸疑性。強烈的故事情節，輔以過去和現在交錯的縝密劇情結構，還有精采的導演手法，帶領觀衆彷彿一起追查這起兇殺案件。





▲《真犯》7月19日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

英勳（宋詩曦飾演）的妻子慘遭謀殺，他最好的朋友俊成（吳珉錫飾演）成為頭號嫌犯。俊成的妻子多燕（裕善飾演）堅信丈夫並非兇手，希望英勳能在上訴時為丈夫作證。英勳答應了多燕，但要求她協助一同追查真相。

就當兩人進行案件還原的某天，英勳意外發現多燕所隱瞞的秘密，多燕也發現英勳家中消失的證據，再加上目擊者尚民（張赫鎮飾演）的出現，讓這起兇殺案變得更加撲朔迷離。隨著真相愈來愈明朗，兩人對彼此的懷疑也愈來愈深…。





▲▼《真犯》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





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