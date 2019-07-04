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贈獎／相互猜忌的兇案追查　《真犯》引爆衝擊性的秘密結局

娛樂中心／綜合報導

南韓懸疑驚悚燒腦新片《真犯》，是一部描述被害者丈夫和嫌疑犯的妻子，兩人相互隱瞞卻也共同合作追查兇手的精采之作。全片圍繞兇殺懸案多人的不同主張，以及隱藏其中的衝擊性祕密，打造出流暢且高密度的懸疑性。強烈的故事情節，輔以過去和現在交錯的縝密劇情結構，還有精采的導演手法，帶領觀衆彷彿一起追查這起兇殺案件。

《真犯》海報。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《真犯》7月19日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

英勳（宋詩曦飾演）的妻子慘遭謀殺，他最好的朋友俊成（吳珉錫飾演）成為頭號嫌犯。俊成的妻子多燕（裕善飾演）堅信丈夫並非兇手，希望英勳能在上訴時為丈夫作證。英勳答應了多燕，但要求她協助一同追查真相。

就當兩人進行案件還原的某天，英勳意外發現多燕所隱瞞的秘密，多燕也發現英勳家中消失的證據，再加上目擊者尚民（張赫鎮飾演）的出現，讓這起兇殺案變得更加撲朔迷離。隨著真相愈來愈明朗，兩人對彼此的懷疑也愈來愈深…。

《真犯》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲▼《真犯》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
《真犯》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《真犯》====

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 ◎活動時間：7/4(四)至7/8(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你認為最不可能騙你的朋友是誰?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《真犯》特映券一組(2張)  
使用時間：7/15 (一) 19:30
使用地點：台北信義威秀影城

◎得獎公布：7月8日（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於7/10(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 宋詩曦, 裕善, 真犯

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