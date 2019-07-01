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半年改藝名7次　日女星「最可愛超商店員」出道　自爆身分學歷全造假

文／妮妮小宅女

說謊本身就是不好的行為，照理來說不但不值得炫耀，還會被撻伐，那麼如果今天說謊的是美女，「可愛就是正義」的定律還管用嗎？

日本一名模特兒源藤Anri（源藤アンリ），憑藉著「日本最可愛的超商店員」出道，才出道短短半年就獲得很高的人氣，手上甚至有3個固定節目的演出。

她也常在自己的推特上PO出在超商打工的趣事和心情等等，就在她踏上這條看似逐漸平穩的演藝路時，自己在節目中自爆，其實她根本沒在超商打過工。

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大檸檬用圖（圖／翻攝自綜藝節目《有吉大反省會》）

她在電視節目《有吉大反省會》直接坦承自己不但從來沒在便利商店打過工外，連學歷都是造假的！

難道這是經紀公司為了捧新人而做出的造假設定嗎？也不是，只是源藤Anri不想上經紀公司安排的訓練課程，所以才用在便利商店打工這個藉口偷懶翹課，所以連經紀人也被她騙了。

所有她在推特上分享的「打工故事」都是別人的經歷，或者自己編出來的，而她對自己沒有好看的學歷也感到很自卑，所以捏造了自己是著名大學畢業的畢業生，更潛入那個大學的學生餐廳假扮學生。

大檸檬用圖（圖／翻攝自綜藝節目《有吉大反省會》）

然而說謊的不只這一兩件事，她連自己的媽媽都騙，因為怕媽媽反對進演藝圈，所以她謊稱自己是在美容院上班，但又怕媽媽發現，所以出道半年總共改了7次的藝名。

節目上所有來賓對於她撒了這麼大的謊都非常驚訝，但她卻笑著認為，自己這樣做沒有傷害別人，還說自己雖然騙經紀公司是在超商打工，不過「日本最可愛的超商店員」這個稱號是經紀人想的，也不是她的錯。

大檸檬用圖（圖／翻攝自綜藝節目《有吉大反省會》）

她的脫序言論讓在場包含主持人都很傻眼，也批評她笑著說出這些事根本沒有在反省，連前AKB48的成員指原莉乃都直接說，感覺她以後就是會搶別人男友的女人。

節目一播出立馬引起網友們的激烈討論，很多人都認為她的價值觀嚴重扭曲，即便重新開始以後也沒多少人願意相信，也意外讓她又重新引爆話題。

我自己是認為，說謊這件事沒在分長相，雖然也有部分網友覺得這就是美女的特權，風波過後大家很快就忘記了，不過不覺得長得漂亮的人還說謊說得這麼流暢，是一件很毛骨悚然的事嗎？

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

 

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