半年改藝名7次　日女星「最可愛超商店員」出道　自爆身分學歷全造假

文／妮妮小宅女

說謊本身就是不好的行為，照理來說不但不值得炫耀，還會被撻伐，那麼如果今天說謊的是美女，「可愛就是正義」的定律還管用嗎？

日本一名模特兒源藤Anri（源藤アンリ），憑藉著「日本最可愛的超商店員」出道，才出道短短半年就獲得很高的人氣，手上甚至有3個固定節目的演出。

她也常在自己的推特上PO出在超商打工的趣事和心情等等，就在她踏上這條看似逐漸平穩的演藝路時，自己在節目中自爆，其實她根本沒在超商打過工。

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她在電視節目《有吉大反省會》直接坦承自己不但從來沒在便利商店打過工外，連學歷都是造假的！

難道這是經紀公司為了捧新人而做出的造假設定嗎？也不是，只是源藤Anri不想上經紀公司安排的訓練課程，所以才用在便利商店打工這個藉口偷懶翹課，所以連經紀人也被她騙了。

所有她在推特上分享的「打工故事」都是別人的經歷，或者自己編出來的，而她對自己沒有好看的學歷也感到很自卑，所以捏造了自己是著名大學畢業的畢業生，更潛入那個大學的學生餐廳假扮學生。

然而說謊的不只這一兩件事，她連自己的媽媽都騙，因為怕媽媽反對進演藝圈，所以她謊稱自己是在美容院上班，但又怕媽媽發現，所以出道半年總共改了7次的藝名。

節目上所有來賓對於她撒了這麼大的謊都非常驚訝，但她卻笑著認為，自己這樣做沒有傷害別人，還說自己雖然騙經紀公司是在超商打工，不過「日本最可愛的超商店員」這個稱號是經紀人想的，也不是她的錯。

她的脫序言論讓在場包含主持人都很傻眼，也批評她笑著說出這些事根本沒有在反省，連前AKB48的成員指原莉乃都直接說，感覺她以後就是會搶別人男友的女人。

節目一播出立馬引起網友們的激烈討論，很多人都認為她的價值觀嚴重扭曲，即便重新開始以後也沒多少人願意相信，也意外讓她又重新引爆話題。

載せる写真がないので昔の写真ですごめんなさい

最近はナチュラル志向で裸眼で生活してるけどやっぱりディファインつけてる顔の方が好き、、もっとメイクを研究したりしてうまく脱皮出来たらいいな pic.twitter.com/yKaDRBVU6n — 源藤アンリ (@anrigento) 2019年3月3日

我自己是認為，說謊這件事沒在分長相，雖然也有部分網友覺得這就是美女的特權，風波過後大家很快就忘記了，不過不覺得長得漂亮的人還說謊說得這麼流暢，是一件很毛骨悚然的事嗎？

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

