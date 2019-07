陳昇：我愛香港，希望她很好！忍淚開唱少話「歌聲最直接」

記者盧薇淩/台北報導

陳昇睽違7年,28日在香港九龍灣國際展貿中心舉行「華人公寓世界巡演」,現場爆滿湧入3000名粉絲,他嗨唱27首金曲,兩個半小時演出高潮連連,陳昇高呼:「我愛香港,我希望她很好很好,現在這個時刻,千言萬語說不盡,今晚會拚命演唱,用歌聲來鼓舞打氣,歡迎大家來台灣跨年!」

▲陳昇在香港開唱 。(圖/新樂園製作)

睽違7年再度開唱,陳昇直說重遊舊地,探望老友的心情很讚,而造訪香港正值敏感時刻,演唱會上陳昇高喊:「我愛香港,我希望她很好很好!」一席話立即引發港迷共鳴,台下掌聲不斷。

香港場演唱會最特別的地方,就是陳昇不停地唱,陳昇直笑說過往在台上總會說三道四與大家聊天,「來到香港就像去姑姑舅父的家,到親戚家不會說話太多,用歌聲最直接啦」,2個半小時演出,陳昇一首首接唱,讓他大呼:「唱得很拚耶,原來說話是有休息的功能!」但話鋒一轉,陳昇說在這個時刻,香港的粉絲需要用歌聲來鼓舞,「我愛這個地方,大家繼續加油!」

▲陳昇演唱多首歌曲。(圖/新樂園製作 )



陳昇以出道金曲《擁擠的樂園》掀開序幕,接著一口氣唱出《然而》、《牡丹亭外》、《最後一次溫柔》等經典名曲,接著與阿Van的「新寶島康樂隊」登場,愛美酒的陳昇搞笑說:「開車不喝酒,喝酒不開車。」惹起全場大笑演唱《鼓聲若響》、《水尾郵便車》等金曲,在唱完《路途》時,憶起陪伴在身邊的老友們,陳昇眼眶泛淚流露真情,讓台下的粉絲跟著飆淚。



轉換心情,陳昇換上白色襯衫加短褲,打著領帶以文青造型演唱 《風箏》、《恨情歌》以及港粉最期待的《把悲傷留給自己》,以招牌的「口琴」伴奏,將全場氣氛推向最高潮。安可曲部分,陳昇演唱經典名曲《北京一夜》,一系列的驚喜名曲,讓港粉聽得如痴如醉。最後陳昇強忍淚水演唱《二十歲的眼淚》,並深情說出:「Hong Kong I love you ! Good night ! See you in Taipei 」,邀約大家來台灣跨年。

▲陳昇用歌聲替香港加油。(圖/新樂園製作 )