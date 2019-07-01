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陳昇：我愛香港，希望她很好！忍淚開唱少話「歌聲最直接」

記者盧薇淩／台北報導

陳昇睽違7年，28日在香港九龍灣國際展貿中心舉行「華人公寓世界巡演」，現場爆滿湧入3000名粉絲，他嗨唱27首金曲，兩個半小時演出高潮連連，陳昇高呼：「我愛香港，我希望她很好很好，現在這個時刻，千言萬語說不盡，今晚會拚命演唱，用歌聲來鼓舞打氣，歡迎大家來台灣跨年！」

▲▼ 陳昇在香港開唱 。（圖／新樂園製作 ）

▲陳昇在香港開唱 。（圖／新樂園製作）

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睽違7年再度開唱，陳昇直說重遊舊地，探望老友的心情很讚，而造訪香港正值敏感時刻，演唱會上陳昇高喊：「我愛香港，我希望她很好很好！」一席話立即引發港迷共鳴，台下掌聲不斷。

香港場演唱會最特別的地方，就是陳昇不停地唱，陳昇直笑說過往在台上總會說三道四與大家聊天，「來到香港就像去姑姑舅父的家，到親戚家不會說話太多，用歌聲最直接啦」，2個半小時演出，陳昇一首首接唱，讓他大呼：「唱得很拚耶，原來說話是有休息的功能！」但話鋒一轉，陳昇說在這個時刻，香港的粉絲需要用歌聲來鼓舞，「我愛這個地方，大家繼續加油！」

▲▼ 陳昇在香港開唱 。（圖／新樂園製作 ）

▲陳昇演唱多首歌曲。（圖／新樂園製作 ）
 
陳昇以出道金曲《擁擠的樂園》掀開序幕，接著一口氣唱出《然而》、《牡丹亭外》、《最後一次溫柔》等經典名曲，接著與阿Van的「新寶島康樂隊」登場，愛美酒的陳昇搞笑說：「開車不喝酒，喝酒不開車。」惹起全場大笑演唱《鼓聲若響》、《水尾郵便車》等金曲，在唱完《路途》時，憶起陪伴在身邊的老友們，陳昇眼眶泛淚流露真情，讓台下的粉絲跟著飆淚。
 
轉換心情，陳昇換上白色襯衫加短褲，打著領帶以文青造型演唱 《風箏》、《恨情歌》以及港粉最期待的《把悲傷留給自己》，以招牌的「口琴」伴奏，將全場氣氛推向最高潮。安可曲部分，陳昇演唱經典名曲《北京一夜》，一系列的驚喜名曲，讓港粉聽得如痴如醉。最後陳昇強忍淚水演唱《二十歲的眼淚》，並深情說出：「Hong Kong I love you ! Good night ! See you in Taipei 」，邀約大家來台灣跨年。

▲▼ 陳昇在香港開唱 。（圖／新樂園製作 ）

▲陳昇用歌聲替香港加油。（圖／新樂園製作 ）

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