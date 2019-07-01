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AKB48台北團員許願：學會點眼藥水！　23歲生日無厘頭賣萌

記者盧薇淩／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP 於6月30日在「77 O MY GOD」文創中心，舉辦6、7月團員生日會，這次的五位壽星為潘姿怡、張羽翎、李孟純、小山美玲與高硯晨。高彥晨說，生日會上玩兩個遊戲，第一個是「我是時尚大師」，第二個是「今天不減肥」，而她們也紛紛許下生日願望。

▲▼akb48eam TP生日 。（圖／好言娛樂）

▲akb48 Team TP五位成員生日。（圖／好言娛樂）

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聲音講話都像花栗鼠的團員潘姿怡在生日會上挑戰吃「雞胗」，本還以為是雞的哪個敏感部位，後來上網查了才知道是指雞的胃，「不過我覺得口感跟肉差不多，還滿好吃的！」張羽翎則說生日給自己訂了目標，想成為「Team TP 吻魔擔當」在生日會上親到每一位壽星團員，希望我這個「吻魔擔當」，能在今年挑戰征服日本的前輩們。

日籍成員小山美玲感性分享，今年生日是第一次在台灣過，有感受到台灣人的熱情和純樸，今年17歲生日，許願能好好把握每個演出機會，跟前輩們學習。潘姿怡則是分享目前人生無法跨越的障礙，「就是希望23歲之後，可以學會自己點眼藥水！不知道會不會有人跟我一樣，一直都不會自己點眼藥水，每次點眼藥水都覺得很困難，希望能趕快學會。」

▲▼akb48eam TP生日 。（圖／好言娛樂）

▲akb48 Team TP壽星分享生日願望。（圖／好言娛樂）

五人也貼心感念生日即是「母難日」，特別感謝媽媽溫柔無私的陪伴和支持，尤其小山美玲說：「知道遠在日本的媽媽很想我，但是還是一直支持我的夢想。現在在不一樣的地方生活，也希望在台灣可以闖出好成績， 媽媽是最愛我、對我最溫柔的人！有時真的很想念她 。」

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akb48, 潘姿怡, 張羽翎, 李孟純, 小山美玲

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