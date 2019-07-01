《怪奇物語３》現身東京粉絲暴動　張晉拍高空戲太刺激求快收工

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天下午2點首播的《星光好選喆》要帶給各位影迷們暑期嚴選的好片與好劇介紹！首先必推NETFLIX超夯影集《怪奇物語》，這部以青少年為主角的科幻恐怖影集，引人入勝的特別題材，一推出就大受歡迎，相隔2年終於即將推出第3季，這次霍金斯小鎮的孩子們即將迎來歡樂暑假，以及新的購物中心正式開幕，而邪惡勢力卻也再次蠢蠢欲動。四位小主角來到日本東京宣傳，特地舉辦一場別開生面的《怪奇物語》主題夏日慶典，與劇中放暑假的歡樂氣氛相呼應，與粉絲同歡之際，他們也接受 ETtoday主持人簡立喆 專訪，分享曾經親身經歷過的超自然現象，還有各種暴雷邊緣爆笑回答，都在《星光好選喆》專訪中！

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▲《怪奇物語》鐵四角到東京宣傳，參加主題夏季慶典，《星光好選喆》帶您直擊。（圖／Netflix提供）

金馬獎最佳導演陳果首部執導的警匪動作強片《九龍不敗》，動作型男張晉與世界拳王安德森席爾瓦展開精彩對絕，更集結香港當紅演員鄭嘉穎、劉心悠及鄧麗欣等堅強卡司，先前才剛拍出題材奇情又驚世的《三夫》，陳果導演這次帶來導演生涯首部動作片，拳拳到肉的打戲，就連張晉也覺得有難度，劇本靈感從何而來？一場澳門鐵塔外結合高空彈跳的武打戲，儘管在綠幕拍攝，高度之高也讓張晉不禁直呼想趕快拍完收工？家庭幸福美滿的張晉，要如何在忙碌拍戲生活與陪伴老婆蔡少芬與孩子當中獲得平衡？首度訪台的張晉與陳果導演接受節目專訪，深入大聊首度合作動作片的歷程。

▲《九龍不敗》張晉和導演陳果接受專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

日本電影片名越來越奇特，近期即將上映的《爸媽死了，我卻不想哭》就是其一，故事描述4名痛失雙親卻無法流下眼淚的青少年，彷彿冷血殭屍的他們決定組成樂團，一路尋找血淚救贖的人生旅程。這部由日本新銳導演長久允自編自導，轟動國際影壇的首部劇情長片，就以獨樹一格的青春叛逆態度，再次征服日舞與柏林影展，而片中男主角的經歷與他個人經歷相似？日本新生代鬼才導演長久允接受《星光好選喆》的獨家專訪，從外表到性格都相當童趣的他，要和觀眾們聊聊他獨特的創作理念。

▲《爸媽死了，我卻不想哭》在金馬奇幻影展上映時一票難求。（圖／佳映娛樂提供）

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周一下午2點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《玩具總動員4》DIY驚喜包和NETFLIX限量筆記本，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼《怪奇物語》第三季將於7月4日正式上線。