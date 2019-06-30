丫頭狼人殺「歸票+技能」連逮2狼！　還是被狂罵…她嘆：做再好都不喜歡

記者李湘文／綜合報導

《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元備受歡迎，不只藝人們玩得起勁，觀眾也看得認真，常在網路上嚴格評價藝人表現。然而藝人被批評難免走心，丫頭近日就因為遭受批評，無奈表示：「人生就是不管你做得再好，不喜歡你的人還是會不喜歡你。」

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▲丫頭是狼人殺常客，看到網友批評很無奈。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

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丫頭在28日播出的「凹嗚狼人殺」中擔任騎士，先是歸票給狼王邱鋒澤，接著又用技能驗出陳零九狼人身分，成功逮到2隻狼。雖然她表現不錯，但在節目播出後，還是被部分網友揪著批評「講話很不客氣」、「說什麼零九的發言邏輯是錯的，傻眼，沒有錯好嗎」、「把自己當高玩，受不了」。

▲丫頭玩狼人殺逮到2隻狼。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

對於網友批評，丫頭30日無奈在Instagram發文，感慨都已經抓了2隻狼還被罵，「所以人生就是不管你做得再好，不喜歡你的人還是會不喜歡你～我們就應該活成自己喜歡的樣子，那幹嘛理他們呢？」她學會對批評放寬心，還能以幽默的角度看待那些留言，「工作很忙的時候看看那些沒有道理的留言，真的能讓自己大笑。」

▲丫頭認為「遊戲玩得好棒棒又如何，把人生過得好才重要」。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

事實上，丫頭不久前也曾發過另一篇文談論此事，認為狼人殺不過就是個遊戲，「有人玩很爛很好笑，這就是遊戲的樂趣呀，觀眾讓自己看得那麼生氣還罵人幹嘛呢？遊戲玩得好棒棒又如何，把人生過得好才重要吧！」也無奈吐槽網友真的很走心，「希望我玩紅綠燈的時候他們也這麼認真。」