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吳建豪硬ㄍㄧㄣ打石膏上場　掀上衣拼了...羅志祥驚呆

記者蔡琛儀／台北報導

《這就是街舞2》本週進行到第七集，吳建豪先前就被爆出錄製節目時不是受傷，因此開場就拄著拐杖現身，坦言原本想做有挑戰性的動作，因此練習後空翻，沒想到造成右腳骨折，還去包了石膏，「真的很難過，不想影響隊員們的心情，我也不希望他們覺得隊長既然受傷，也不能跳，我們怎麼辦，所以我就說不管，打死我都會跳！」

▲▼ 吳建豪。（圖／ETtoday）

▲吳建豪腳腕受傷。。（圖／ETtoday）

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韓庚也相當感慨，表示曾和羅志祥（小豬）說：「我們這三個老男人還這麼拼，還練後空翻。」但他們都還是想為自己的隊員爭取贏的機會。第一輪隊長合作賽由吳建豪的「吳俠聯盟」PK小豬的「修樓梯」，競演完畢後，吳建豪更是幾乎忘記自己的腳痛，興奮得滿場跑跳替自己的隊伍拉票，讓小豬看了都忍不住拉住他，似乎深怕他又受傷，果然第一輪由吳建豪的隊伍獲得勝利。

▲▼ 吳建豪。（圖／ETtoday）

▲▼ 吳建豪不顧腳傷嗨跳舞，甚至豁出去把上衣都掀起來。（圖／ETtoday）

▲▼ 吳建豪。（圖／ETtoday）

到了第二輪，吳建豪更親自下場跳，還把上衣掀開秀身材，讓小豬都忍不住驚嘆：「哇那個身材真的太好了！」吳建豪害羞說本來不想脫，但被隊員狂拱才罕見掀上衣，「一開始我根本都忘了腳痛！」第二輪則是小豬的隊伍取得勝利。

▲▼ 吳建豪。（圖／ETtoday）

▲ 羅志祥對上吳建豪的隊伍。（圖／ETtoday）

《這！就是街舞2》5/19起每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。

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