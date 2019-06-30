ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《步步驚心》李準基為何能娶妹妹？看韓劇學古代後宮史！

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

不知大家是否跟我一樣，看韓國的古裝劇會跑去搜尋研究他們的歷史？這篇文章會介紹一些我印象中經典的史劇，還有我之前研究過的歷史部分，但因為我也是查一些文章，不能100%確定就是真實歷史啊，大家就一起參考看看吧！

2001年的《明成皇后》是我第一部古裝劇，當時因為漂亮的李美妍，讓我對這個角色有很深的印象。

▲韓劇《明成皇后》由李美妍主演。（圖／翻攝自KBS）

請繼續往下閱讀...

▲韓劇《明成皇后》由李美妍主演。（圖／翻攝自KBS）

我上網去研究明成皇后（閔茲暎）的身世，也去看她與興宣大院君的矛盾，不知道你們曉不曉得，她在8歲時從驪州搬到漢陽，直到成為王妃之前的7年間，都住在「感古堂（감고당）」，這裡本來是肅宗為仁顯王后的娘家而建的，仁顯王后被廢後到重新入宮的6年中，都是住在感古堂裡的。

▲明成皇后。（圖／取自Namuwiki，為PD，Public Domain）

▲明成皇后。（圖／取自Namuwiki，為PD，Public Domain）

感古堂原位在安國洞德成女高內，1966年被移到雙門洞，後來2006年被移到驪州明成皇后本家，也就是現在的位置。仁顯王后跟明成皇后則是同一個閔氏家族的，兩人相差五代。

▲明成皇后居住的感古堂。（圖／翻攝自明成皇后之家官方網站）

▲明成皇后居住的感古堂。（圖／翻攝自明成皇后之家官方網站）

2002年的《張禧嬪》，女主角是《信號》裡面的女主角─金惠秀。

▲《張禧嬪》女主角金惠秀。（圖／翻攝自KBS）

▲《張禧嬪》女主角金惠秀。（圖／翻攝自KBS）

看這齣時對張禧嬪的印象就是─善妒、心機重、可怕XDDDD。不曉得大家知不知道，張禧嬪時期的王后，就是仁顯王后喔！！兩人皆為肅宗的妻子，前一王后「仁敬王后」過世後被肅宗寵幸，因此被大妃（王的親娘）逐出宮中，後來仁顯王后無子，向肅宗提起接張禧嬪回宮的主意，後來張禧嬪被接回宮，開始她專寵跋扈的後宮時期～～

張禧嬪被葬在西五陵（서오릉），離我家很近，我還有去看過她的墓。但我看韓國人好像很多也不知道她被葬在這，她的墓是1969年被遷到那邊的，與肅宗、仁敬王后、仁顯王后、仁元皇后一起。

▲張禧嬪被葬在西五陵（서오릉）。（圖／翻攝自韓國文化財廳朝鮮王陵官網）

▲張禧嬪被葬在西五陵（서오릉）。（圖／翻攝自韓國文化財廳朝鮮王陵官網）

為何遷移好像沒有詳細記載，王與王妃的墳墓稱為「陵」，王的親父母、王世子、妃子的陵墓稱為「園」，而大君、公主等的墳墓稱為「墓」。張禧嬪的稱為大嬪墓（대빈묘），但她的墓離很遠，而且看起來跟其他的完全不一樣...那邊有個大石頭，有傳說說要有大石頭才能壓下張禧嬪的氣勢...（傳說傳說傳說）

▲肅宗與仁顯王后的墓。（圖／翻攝自韓國文化財廳朝鮮王陵官網）

▲肅宗與仁顯王后的墓。（圖／翻攝自韓國文化財廳朝鮮王陵官網）

而淑嬪崔氏（等下會介紹）雖然也是肅宗的後宮，但她的墓遠在坡州，被稱作昭寧園（소령원）。

西五陵交通算方便，附近也有很多超級美食（真的是超級），有機會的話大家也可以去看看這個世界文化遺產喔～

2003年的《大長今》相信沒有人不知道，李英愛掀起了長今熱，大家都愛長今啊～

▲于正公司開拍新劇，故事神似《大長今》。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、于正）

▲李英愛主演《大長今》紅遍亞洲。（圖／翻攝自SBS）

因為這部片的複雜（？）及多元（？），讓我搞懂了宮中各種職務的關係。在我腦海中，水刺間（御膳廚房）的人穿的就是這樣～

▲《大長今》。（圖／翻攝自八大電視大長今官網）

（圖／翻攝自八大電視大長今官網）

醫女穿的就是這樣～一切都是因為長今啊！！！

▲《大長今》。（圖／翻攝自MBC）

（圖／翻攝自MBC）

2006年的《黃真伊》讓我對河智苑充滿好感！她看起來就是多才多藝又漂亮啊～

▼河智苑飾演一代名伎黃真伊，冷豔風貌令人讚嘆。（圖／東森戲劇）

▲河智苑飾演一代名伎黃真伊，冷豔風貌令人讚嘆。（圖／東森戲劇）

黃真伊是朝顯中宗時代最著名的藝妓，擅長樂器，也很會唱歌，還是很有名的女詩人，但她的生平正史裡都沒有，我查到的也都是野史裡記載的內容。這齣韓劇讓我深深迷上韓服...還有舞蹈，那段期間我沒事就在家裡學黃真伊跳舞XDDDD我媽我姐應該印象很深刻，真的是天天跳～啊哈哈哈哈哈哈！

韓服的華麗與美麗的顏色都讓我著迷啊，找資料才發現原來男主角是金載沅，他好久沒出現我都要忘記他了XD來看一段河智苑美麗的劍舞吧！！

（影片來源：YouTube Marina Konovalova，如遭刪除敬請見諒。）

接下來是2007年的《李祘》了，這部戲讓我們一家愛上李瑞鎮～XDDD我則覺得韓志旼是個超級仙女！！

▲《李祘》劇照：李瑞鎮、韓志旼。（圖／翻攝自八大電視李祘官網）

▲《李祘》主角李瑞鎮、韓志旼。（圖／翻攝自八大電視李祘官網）

李瑞鎮留鬍子怎麼那麼MAN啊？但讓我有好一陣子無法接受他沒有鬍子這件事！

▲《李祘》劇照：李瑞鎮。（圖／翻攝自MBC）

（圖／翻攝自MBC）

本來以為韓志旼飾演的成松淵是虛構的，後來研究過後發現她就是正祖李祘的宜嬪成氏，這齣戲一開始有演英祖（李順載 飾）將兒子思悼世子關進米櫃餓死的故事，讓人對這段歷史印象深刻啊！

▲《李祘》英祖把兒子關進米櫃餓死。（圖／翻攝自MBC）

（圖／翻攝自MBC）

英祖的父親是肅宗，由此可知，仁顯王后跟張禧嬪都是英祖的媽媽輩喔！而英祖的親生母親則是等下會介紹的淑嬪崔氏。

2007的《王與我》，具惠善（飾演廢妃尹氏，尹昭和）的古裝扮相好漂亮啊～（我就覺得每個女生古裝都好美）

▲韓劇《王與我》劇照。（圖／翻攝自緯來戲劇台王與我官網）

▲▼（圖／翻攝自緯來戲劇台王與我官網）

▲韓劇《王與我》劇照。（圖／翻攝自緯來戲劇台王與我官網）

但老實說我現在回憶起來，除了金處善（吳萬石 飾）自宮當內侍，進宮守護昭和（具惠善 飾）以外的畫面都記不太清楚了，只記得歷史故事而已 XDDDD

昭和為成宗的繼妃，第一任恭惠王后過世以後，她成為王妃，雖因美貌被寵愛，但因為善妒讓成宗慢慢疏遠她。她的兒子為可怕的燕山君～

2010年播出了《同伊》，韓孝周也變成我心中的仙女。

▲《同伊》池珍熙、韓孝周主演。（圖／翻攝自MBC）

▲《同伊》池珍熙、韓孝周主演。（圖／翻攝自MBC）

她是肅宗的後宮，也是英祖的生母，跟仁顯王后、張禧嬪是同期的後宮喔～她演的就是淑嬪崔氏！她小時候父母雙亡，因而進宮當宮女，她本來是仁顯王后的內人，仁顯王后被逐出宮時，她曾在宮中為廢妃祈福，被肅宗看見而受寵。

▲《同伊》韓孝周主演。（圖／翻攝自MBC）

▲▼《同伊》韓孝周飾演的是英祖的媽。（圖／翻攝自MBC）

▲《同伊》韓孝周主演。（圖／翻攝自MBC）

總共生下三個兒子，其中老大跟老么都夭折，老二則成為英祖。因為她揭發張禧嬪的惡行，導致張禧嬪被賜死，不過她因為身分低微，不受朝鮮宮廷接受，還因為身分是嬪，不能在宮中死去，病危時離宮，在私宅中嚥下最後一口氣。不過戲中幫她取名為「同伊」只是虛構，史上並沒有記載她的姓名。

2013年播出《為愛而生張玉貞》，天哪～金泰希太漂亮了！！

▲《為愛而生張玉貞》由金泰希主演。（圖／翻攝自SBS）

▲《為愛而生張玉貞》由金泰希主演。（圖／翻攝自SBS）

以往拍的張禧嬪，都會講些宮廷權力鬥爭，但這部戲主要著墨在張玉貞的愛情，也把仁顯王后塑造成較有心機的人物（洪珠賢 飾）。

▲《為愛而生張玉貞》洪珠賢。（圖／翻攝自SBS）

（圖／翻攝自SBS）

戲中也有出現「淑嬪崔氏」，是由韓昇延飾演的。劇中仁顯王后與淑嬪崔氏聯合起來打敗張禧嬪。

▲《為愛而生張玉貞》韓昇延。（圖／翻攝自SBS）

（圖／翻攝自SBS）

2013年的《奇皇后》又是由河智苑演的，她是高麗人，被以貢女身分獻給元廷。但因為史料不足及史料歪曲，這部戲只以「高麗女子當元朝皇后」為基礎，其他很多部分都是虛構的，是自己改編～當時的高麗國王也是極具爭議的忠惠王，因此把他改成了虛構人物王裕（朱鎮模 飾）。

▲《奇皇后》由河智苑主演。（圖／翻攝自MBC）

（圖／翻攝自MBC）

戲裡面因為很多都是編的，我就直接找資料來補充。奇皇后是元惠宗的第三任皇后，蒙古名字是完者忽都，出生於高麗幸州（現在我婆家那邊），家人被高麗忠惠王殺害之後，以高麗貢女的身分被獻上元廷。

進宮當掌茶宮女後，因為長得漂亮又伶俐，深受惠宗寵愛，後來被元配皇后答納失里（劇中是白珍熙 飾演）知道後，被毒打一頓，後來元配皇后被毒死之後，惠宗冊封伯顏忽都為后，本來想立奇氏為后，但被丞相勸阻，後來奇氏生下兒子後，惠宗立她為第二皇后，兩后並立。

▲《奇皇后》池昌旭。（圖／翻攝自MBC）

▲《奇皇后》池昌旭。（圖／翻攝自MBC）

但老實說我滿腦子只有池昌旭很帥又很弱這個記憶，其他不記得了～XDDD

2016年的《步步驚心：麗》改編中國版步步驚心，但是是以高麗前四代君主當作背景的故事。

▲《步步驚心：麗》海報。（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）

（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）

《步步驚心》是太祖到光宗之間的故事，以前有部韓劇叫《太祖王建》，雖然我沒看那部，但托這片名的福，讓我忘不掉太祖的名字叫王建這件事（XD），我看這部之後當然也是去研究了一下。

一開始的王就是太祖王建，劇中的正允是王武，也就是歷史上後來第二代君主─惠宗。惠宗病逝後，大臣們擁立王堯（洪宗玄 飾）即位，為第三代君主─定宗。

歷史上定宗是禪位給光宗（李準基 飾），後來自己搬到別的地方住之後才過世的，是跟《步步驚心》中不一樣的地方。不過我看記載，光宗確實是有在讀《貞觀政要》，劇中李準基後來不是一直在讀嗎（XD）。後人給光宗的評價是，「王卽位之初，禮待臣下，明於聽斷，恤貧弱，重儒雅，夙夜孜孜，庶幾治平。中歲以後，信讒好殺，酷信佛法，奢侈無節。」給大家參考參考 ^^

而劇中的蓮花（姜漢娜 飾）確實是有此人，她是大穆王后皇甫氏，為王旭（姜河那 飾）的妹妹，嫁給了光宗李準基。很多人在看的時候都問我，為什麼他們會近親結婚？而且像光宗與大穆王后也不只是近親了，真的就是同父異母的兄弟姊妹，這樣可以互相結婚（族內婚）？

▲《步步驚心：麗》海報。（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）

（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）

我看資料，像太祖就有六對兒女互相結婚，太祖某個女兒嫁給了兄弟王貞（金志洙 飾），王旭也是娶了另一個姊妹。女性在嫁給兄弟之前會先改回母親的姓氏之後才出嫁，一個就是要保持血統純正，鞏固家族勢力，也避免外戚專權，也不會有什麼駙馬爺來搶身分之類的。

不過後期就比較沒有這種事情發生了，很多與蒙古聯姻或者是跟貴族子女結婚的，不然就是跟表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹結婚的，比較少跟「親」兄弟姊妹結婚囉～

其實我覺得這部戲真的讓我對這幾代搞得很清楚耶，整個有幫助到我了解歷史啊！！而且很好看，是我心中2016的大戲之一！這齣跟《雲畫的月光》兩部我都有追，但我個人比較喜歡《步步驚心》。另外其實也看了好多韓劇，但有的都是大部分虛構我就不介紹了～

▲《雲畫的月光》劇照。（圖／翻攝自雲畫的月光臉書）

（圖／翻攝自雲畫的月光臉書）

不過像《成均館緋聞》也讓我對儒生有更多的了解，去全州玩的時候跑去全州鄉校看看，也有去成均館大學看看明倫堂...覺得韓劇跟這些歷史之間的關係很讓人著迷啊！如果各個國家的歷史都有這麼多好劇可以看，我應該全球歷史都超精通了！

希望大家喜歡我這篇文章，我真的寫超～～～～久的（XDD）

本文出自外稿作家：太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】，看更多太咪專欄文章

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

推薦閱讀

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

步步驚心：麗, 明成皇后, 張禧嬪, 大長今, 黃真伊, 李祘, 王與我, 同伊, 為愛而生張玉貞, 奇皇后, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！　網友定格看：好透～
  2. 盤點蔡依林金曲「超暖4大金句」！力挺弱勢：用同理心愛任何人
  3. 生在台灣很幸福！　蔡依林、Leo王「2療傷金句」溫暖了金曲獎：要記得選擇自己
  4. 韓21男偶像當兵去！倒數6個月快把握　「防彈Jin、EXO 3成員」都在名單內
  5. 全美善靈堂哭成一片！　宋康昊、奉俊昊、廉晶雅急奔現場⋯影壇大咖到齊
  6. Hebe金曲破尺度大解放！胸前透膚薄紗…一轉身「白皙美背全露」
  7. 熟知林志玲3賣點！前經紀人閻柔怡靠1招「彌補演技」
  8. 隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了
  9. 林俊傑金曲跨海神預言！　哈爾濱締造「三高」紀錄
  10. 莊凱勛淚別恩師再唱《夜巡》　武生扮相綁緊緊自虧像肉粽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366