《步步驚心》李準基為何能娶妹妹？看韓劇學古代後宮史！

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

不知大家是否跟我一樣，看韓國的古裝劇會跑去搜尋研究他們的歷史？這篇文章會介紹一些我印象中經典的史劇，還有我之前研究過的歷史部分，但因為我也是查一些文章，不能100%確定就是真實歷史啊，大家就一起參考看看吧！

2001年的《明成皇后》是我第一部古裝劇，當時因為漂亮的李美妍，讓我對這個角色有很深的印象。

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▲韓劇《明成皇后》由李美妍主演。（圖／翻攝自KBS）

我上網去研究明成皇后（閔茲暎）的身世，也去看她與興宣大院君的矛盾，不知道你們曉不曉得，她在8歲時從驪州搬到漢陽，直到成為王妃之前的7年間，都住在「感古堂（감고당）」，這裡本來是肅宗為仁顯王后的娘家而建的，仁顯王后被廢後到重新入宮的6年中，都是住在感古堂裡的。

▲明成皇后。（圖／取自Namuwiki，為PD，Public Domain）

感古堂原位在安國洞德成女高內，1966年被移到雙門洞，後來2006年被移到驪州明成皇后本家，也就是現在的位置。仁顯王后跟明成皇后則是同一個閔氏家族的，兩人相差五代。

▲明成皇后居住的感古堂。（圖／翻攝自明成皇后之家官方網站）

2002年的《張禧嬪》，女主角是《信號》裡面的女主角─金惠秀。

▲《張禧嬪》女主角金惠秀。（圖／翻攝自KBS）

看這齣時對張禧嬪的印象就是─善妒、心機重、可怕XDDDD。不曉得大家知不知道，張禧嬪時期的王后，就是仁顯王后喔！！兩人皆為肅宗的妻子，前一王后「仁敬王后」過世後被肅宗寵幸，因此被大妃（王的親娘）逐出宮中，後來仁顯王后無子，向肅宗提起接張禧嬪回宮的主意，後來張禧嬪被接回宮，開始她專寵跋扈的後宮時期～～

張禧嬪被葬在西五陵（서오릉），離我家很近，我還有去看過她的墓。但我看韓國人好像很多也不知道她被葬在這，她的墓是1969年被遷到那邊的，與肅宗、仁敬王后、仁顯王后、仁元皇后一起。

▲張禧嬪被葬在西五陵（서오릉）。（圖／翻攝自韓國文化財廳朝鮮王陵官網）

為何遷移好像沒有詳細記載，王與王妃的墳墓稱為「陵」，王的親父母、王世子、妃子的陵墓稱為「園」，而大君、公主等的墳墓稱為「墓」。張禧嬪的稱為大嬪墓（대빈묘），但她的墓離很遠，而且看起來跟其他的完全不一樣...那邊有個大石頭，有傳說說要有大石頭才能壓下張禧嬪的氣勢...（傳說傳說傳說）

▲肅宗與仁顯王后的墓。（圖／翻攝自韓國文化財廳朝鮮王陵官網）

而淑嬪崔氏（等下會介紹）雖然也是肅宗的後宮，但她的墓遠在坡州，被稱作昭寧園（소령원）。

西五陵交通算方便，附近也有很多超級美食（真的是超級），有機會的話大家也可以去看看這個世界文化遺產喔～

2003年的《大長今》相信沒有人不知道，李英愛掀起了長今熱，大家都愛長今啊～

▲李英愛主演《大長今》紅遍亞洲。（圖／翻攝自SBS）

因為這部片的複雜（？）及多元（？），讓我搞懂了宮中各種職務的關係。在我腦海中，水刺間（御膳廚房）的人穿的就是這樣～

（圖／翻攝自八大電視大長今官網）

醫女穿的就是這樣～一切都是因為長今啊！！！

（圖／翻攝自MBC）

2006年的《黃真伊》讓我對河智苑充滿好感！她看起來就是多才多藝又漂亮啊～

▲河智苑飾演一代名伎黃真伊，冷豔風貌令人讚嘆。（圖／東森戲劇）

黃真伊是朝顯中宗時代最著名的藝妓，擅長樂器，也很會唱歌，還是很有名的女詩人，但她的生平正史裡都沒有，我查到的也都是野史裡記載的內容。這齣韓劇讓我深深迷上韓服...還有舞蹈，那段期間我沒事就在家裡學黃真伊跳舞XDDDD我媽我姐應該印象很深刻，真的是天天跳～啊哈哈哈哈哈哈！

韓服的華麗與美麗的顏色都讓我著迷啊，找資料才發現原來男主角是金載沅，他好久沒出現我都要忘記他了XD來看一段河智苑美麗的劍舞吧！！

（影片來源：YouTube Marina Konovalova，如遭刪除敬請見諒。）

接下來是2007年的《李祘》了，這部戲讓我們一家愛上李瑞鎮～XDDD我則覺得韓志旼是個超級仙女！！

▲《李祘》主角李瑞鎮、韓志旼。（圖／翻攝自八大電視李祘官網）

李瑞鎮留鬍子怎麼那麼MAN啊？但讓我有好一陣子無法接受他沒有鬍子這件事！

（圖／翻攝自MBC）

本來以為韓志旼飾演的成松淵是虛構的，後來研究過後發現她就是正祖李祘的宜嬪成氏，這齣戲一開始有演英祖（李順載 飾）將兒子思悼世子關進米櫃餓死的故事，讓人對這段歷史印象深刻啊！

（圖／翻攝自MBC）

英祖的父親是肅宗，由此可知，仁顯王后跟張禧嬪都是英祖的媽媽輩喔！而英祖的親生母親則是等下會介紹的淑嬪崔氏。

2007的《王與我》，具惠善（飾演廢妃尹氏，尹昭和）的古裝扮相好漂亮啊～（我就覺得每個女生古裝都好美）

▲▼（圖／翻攝自緯來戲劇台王與我官網）

但老實說我現在回憶起來，除了金處善（吳萬石 飾）自宮當內侍，進宮守護昭和（具惠善 飾）以外的畫面都記不太清楚了，只記得歷史故事而已 XDDDD

昭和為成宗的繼妃，第一任恭惠王后過世以後，她成為王妃，雖因美貌被寵愛，但因為善妒讓成宗慢慢疏遠她。她的兒子為可怕的燕山君～

2010年播出了《同伊》，韓孝周也變成我心中的仙女。

▲《同伊》池珍熙、韓孝周主演。（圖／翻攝自MBC）

她是肅宗的後宮，也是英祖的生母，跟仁顯王后、張禧嬪是同期的後宮喔～她演的就是淑嬪崔氏！她小時候父母雙亡，因而進宮當宮女，她本來是仁顯王后的內人，仁顯王后被逐出宮時，她曾在宮中為廢妃祈福，被肅宗看見而受寵。

▲▼《同伊》韓孝周飾演的是英祖的媽。（圖／翻攝自MBC）

總共生下三個兒子，其中老大跟老么都夭折，老二則成為英祖。因為她揭發張禧嬪的惡行，導致張禧嬪被賜死，不過她因為身分低微，不受朝鮮宮廷接受，還因為身分是嬪，不能在宮中死去，病危時離宮，在私宅中嚥下最後一口氣。不過戲中幫她取名為「同伊」只是虛構，史上並沒有記載她的姓名。

2013年播出《為愛而生張玉貞》，天哪～金泰希太漂亮了！！

▲《為愛而生張玉貞》由金泰希主演。（圖／翻攝自SBS）

以往拍的張禧嬪，都會講些宮廷權力鬥爭，但這部戲主要著墨在張玉貞的愛情，也把仁顯王后塑造成較有心機的人物（洪珠賢 飾）。

（圖／翻攝自SBS）

戲中也有出現「淑嬪崔氏」，是由韓昇延飾演的。劇中仁顯王后與淑嬪崔氏聯合起來打敗張禧嬪。

（圖／翻攝自SBS）

2013年的《奇皇后》又是由河智苑演的，她是高麗人，被以貢女身分獻給元廷。但因為史料不足及史料歪曲，這部戲只以「高麗女子當元朝皇后」為基礎，其他很多部分都是虛構的，是自己改編～當時的高麗國王也是極具爭議的忠惠王，因此把他改成了虛構人物王裕（朱鎮模 飾）。

（圖／翻攝自MBC）

戲裡面因為很多都是編的，我就直接找資料來補充。奇皇后是元惠宗的第三任皇后，蒙古名字是完者忽都，出生於高麗幸州（現在我婆家那邊），家人被高麗忠惠王殺害之後，以高麗貢女的身分被獻上元廷。

進宮當掌茶宮女後，因為長得漂亮又伶俐，深受惠宗寵愛，後來被元配皇后答納失里（劇中是白珍熙 飾演）知道後，被毒打一頓，後來元配皇后被毒死之後，惠宗冊封伯顏忽都為后，本來想立奇氏為后，但被丞相勸阻，後來奇氏生下兒子後，惠宗立她為第二皇后，兩后並立。

▲《奇皇后》池昌旭。（圖／翻攝自MBC）

但老實說我滿腦子只有池昌旭很帥又很弱這個記憶，其他不記得了～XDDD

2016年的《步步驚心：麗》改編中國版步步驚心，但是是以高麗前四代君主當作背景的故事。

（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）

《步步驚心》是太祖到光宗之間的故事，以前有部韓劇叫《太祖王建》，雖然我沒看那部，但托這片名的福，讓我忘不掉太祖的名字叫王建這件事（XD），我看這部之後當然也是去研究了一下。

一開始的王就是太祖王建，劇中的正允是王武，也就是歷史上後來第二代君主─惠宗。惠宗病逝後，大臣們擁立王堯（洪宗玄 飾）即位，為第三代君主─定宗。

歷史上定宗是禪位給光宗（李準基 飾），後來自己搬到別的地方住之後才過世的，是跟《步步驚心》中不一樣的地方。不過我看記載，光宗確實是有在讀《貞觀政要》，劇中李準基後來不是一直在讀嗎（XD）。後人給光宗的評價是，「王卽位之初，禮待臣下，明於聽斷，恤貧弱，重儒雅，夙夜孜孜，庶幾治平。中歲以後，信讒好殺，酷信佛法，奢侈無節。」給大家參考參考 ^^

而劇中的蓮花（姜漢娜 飾）確實是有此人，她是大穆王后皇甫氏，為王旭（姜河那 飾）的妹妹，嫁給了光宗李準基。很多人在看的時候都問我，為什麼他們會近親結婚？而且像光宗與大穆王后也不只是近親了，真的就是同父異母的兄弟姊妹，這樣可以互相結婚（族內婚）？

（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）

我看資料，像太祖就有六對兒女互相結婚，太祖某個女兒嫁給了兄弟王貞（金志洙 飾），王旭也是娶了另一個姊妹。女性在嫁給兄弟之前會先改回母親的姓氏之後才出嫁，一個就是要保持血統純正，鞏固家族勢力，也避免外戚專權，也不會有什麼駙馬爺來搶身分之類的。

不過後期就比較沒有這種事情發生了，很多與蒙古聯姻或者是跟貴族子女結婚的，不然就是跟表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹結婚的，比較少跟「親」兄弟姊妹結婚囉～

其實我覺得這部戲真的讓我對這幾代搞得很清楚耶，整個有幫助到我了解歷史啊！！而且很好看，是我心中2016的大戲之一！這齣跟《雲畫的月光》兩部我都有追，但我個人比較喜歡《步步驚心》。另外其實也看了好多韓劇，但有的都是大部分虛構我就不介紹了～

（圖／翻攝自雲畫的月光臉書）

不過像《成均館緋聞》也讓我對儒生有更多的了解，去全州玩的時候跑去全州鄉校看看，也有去成均館大學看看明倫堂...覺得韓劇跟這些歷史之間的關係很讓人著迷啊！如果各個國家的歷史都有這麼多好劇可以看，我應該全球歷史都超精通了！

希望大家喜歡我這篇文章，我真的寫超～～～～久的（XDD）

本文出自外稿作家：太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】，看更多太咪專欄文章