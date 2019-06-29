許富凱直播開拉鍊曬內褲！　下秒驚見「致命生物」嚇到發抖

記者盧薇淩／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日登場，六度入圍台語歌王的許富凱下午受訪，他正在妝髮中，而他之前曾說，不會穿紅內褲走紅毯，這次改成穿紫色內褲，「想要紅到發紫！」他也在直播中，獨家讓《ETtoday星光雲》網友搶先看，大方解開褲子拉鍊，拉出內褲褲頭，讓網友瞬間噴笑。

▲許富凱被蟑螂嚇傻。（圖／ETtoday）

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31歲許富凱六度入圍金曲台語歌王，他先前在受訪時說，「紅內褲、金內褲前幾次都穿過了，那今年改穿紫內褲好了，討個紅到發紫的好彩頭。」被問得獎最想做什麼事？他說想回到高雄旗山舉辦封街的音樂會，旗山特產是香蕉，「音樂會現場還可以請大家吃香蕉，讓大家可以邊吃水果邊聽我唱歌。」而他在下午直播時，也和主持人關關大吃香蕉，兩人一起「吃蕉」行程特別畫面。

▲許富凱穿紫色內褲求好運。（圖／ETtoday）

許富凱對於金曲獎坦言緊張，笑說「肩膀好緊，等下結束後想去按摩。」他現場拉出紫色內褲褲頭，名牌加上深紫色內褲，期許順利得獎。直播最後，主持人關關調皮拿出假蟑螂嚇他，十分害怕蟑螂的他看到直呼：「好可怕！！頭頂在冒汗，我真的很怕蟑螂，下次不要拿蟑螂，拜託你們！小隻的都很可怕，兩隻觸鬚....。」他嚇到過了幾分鐘仍餘悸猶存，「不要送我蟑螂的東西，之前有人送我蟑螂抱枕，超大隻好噁心！」直到直播結束仍說自己在發抖，但效果十足。

▲▼許富凱當眾解苦頭，（圖／ETtoday）