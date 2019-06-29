野生李千那買肉粽！　曝黃鐙輝預知「金曲結果」緊張爆

記者盧薇淩／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日登場，入圍本屆台語女歌手獎的李千那，下午在直播透露，昨晚緊張到做夢，夢到自己一直在跑步，「不知道什麼意思，可能潛意識有在想什麼。」她並透露，先前遇到黃鐙輝，他自稱「黃大仙」，替他預測了金曲得獎結果，但還不能透露，「不知道準不準，等結束後我再公布。」

▲李千那親自買肉粽。（圖／ETtoday）

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李千那透露，黃鐙輝最近在拍戲，趁空替她算了金曲獎結果，但要等典禮結束，有預測正確再公布，「如果真的有準可以開副業了！」不過李千那也說，目前保持平常心，「不管有沒有得獎，明天都要繼續拍戲、繼續唱歌。」

《ETtoday星光雲》直擊李千那紅毯前準備，她帶著網友到路邊買肉粽，其實前一晚公司已準備了包子、蛋糕及粽子，希望「包高中」，她緊張地說：「我從沒想過我可以來金曲獎，想說我來表演就好。」當路過紅毯區，她說：「我聽說階梯好像很多，好緊張耶～昨天本來想來彩排的。」講完後被主持人關關虧，「紅毯沒有在彩排的啦！誰邀請妳了！」而直播時雙人組合慢慢說也看直播，曾得過金曲獎最佳演唱組合，也請他們傳授好運給李千那，祝福她順利得獎。

▲▼李千那為了走紅毯很緊張。（圖／ETtoday）