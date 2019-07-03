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贈獎／一個鄉村天后的誕生！《鏗鏘玫瑰》用音樂挑戰人生

娛樂中心／綜合報導

《鏗鏘玫瑰》是部描繪平凡小人物追求夢想的音樂電影，由英國導演湯姆哈波（Tom Harper）與編劇妮可泰勒（Nicole Taylor）攜手打造。全片刻劃現代勞工的生活與心境，透過三位母親的階級與生活處境，以樂觀又不失現實的故事、絕美動人的音樂，細膩描繪女性在家庭責任中追求夢想的為難與苦衷。

《鏗鏘玫瑰》海報。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《鏗鏘玫瑰》7月12日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

年輕有活力、性格奔放不羈的蘿絲琳（潔西伯克利飾演），她天生有副絕美嗓音，一心夢想成為鄉村音樂天后。然而她剛出獄、身無分文，又有兩個小孩要照顧；就連始終在背後幫助她的母親（茱莉華特絲飾演），都希望她能改頭換面、成為一個負責任的大人。有案底的蘿絲琳，困於現實壓力，只好到有錢人家幫傭。

就當她的雇主（蘇菲歐克妮飾演）發現她驚人的歌唱才華，並積極籌錢助她逐夢時，好不容易與孩子消除隔閡的她，將面臨家庭與夢想的艱難抉擇…。究竟，蘿絲琳能否找到夢想中最真實的聲音，唱出屬於自己的歌曲呢？

《鏗鏘玫瑰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲▼《鏗鏘玫瑰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
《鏗鏘玫瑰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
 
==== 參加活動！送你去看《鏗鏘玫瑰》====

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 ◎活動時間：7/3(三)至7/8(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你最喜歡唱的一首歌是?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《鏗鏘玫瑰》交換券一組(2張)  
使用時間：7/12起首輪上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪上映戲院皆可使用

◎得獎公布：7月8日（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於7/10(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 潔西伯克利, 鏗鏘玫瑰

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