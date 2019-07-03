贈獎／一個鄉村天后的誕生！《鏗鏘玫瑰》用音樂挑戰人生

娛樂中心／綜合報導

《鏗鏘玫瑰》是部描繪平凡小人物追求夢想的音樂電影，由英國導演湯姆哈波（Tom Harper）與編劇妮可泰勒（Nicole Taylor）攜手打造。全片刻劃現代勞工的生活與心境，透過三位母親的階級與生活處境，以樂觀又不失現實的故事、絕美動人的音樂，細膩描繪女性在家庭責任中追求夢想的為難與苦衷。





▲《鏗鏘玫瑰》7月12日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

年輕有活力、性格奔放不羈的蘿絲琳（潔西伯克利飾演），她天生有副絕美嗓音，一心夢想成為鄉村音樂天后。然而她剛出獄、身無分文，又有兩個小孩要照顧；就連始終在背後幫助她的母親（茱莉華特絲飾演），都希望她能改頭換面、成為一個負責任的大人。有案底的蘿絲琳，困於現實壓力，只好到有錢人家幫傭。

就當她的雇主（蘇菲歐克妮飾演）發現她驚人的歌唱才華，並積極籌錢助她逐夢時，好不容易與孩子消除隔閡的她，將面臨家庭與夢想的艱難抉擇…。究竟，蘿絲琳能否找到夢想中最真實的聲音，唱出屬於自己的歌曲呢？





▲▼《鏗鏘玫瑰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





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◎活動時間：7/3(三)至7/8(一) 12:00止

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