河正宇誤認成HAHA、李政宰跟他長超像！撞臉藝人南韓演員篇

文／yeonhee

我不知道是我臉盲還是我看人的眼光很「獨特」，因為我總是莫名其妙地被長得異常相似的人吸引。那些常被誤認的，我就在此省略掉了，因為我要分享的是在剛開始接觸韓國演藝圈被我誤認的名人，有沒有相像，就留給各位自己定奪吧！

(1) 하하 HaHa vs. 하정우 河正宇

好啦，其實只有5分像。不過當時我一點開河正宇的維基頁面時，我有被嚇一跳，因為他長得有點像臉頰豐潤的HaHa（現在不是了，不再豐潤，是個身材精緻的男神）。

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HaHa和河演員讓我覺得還是有相似之處，拋開HaHa有的童真、河正宇的粗獷，他倆還有獨特的反轉魅力 — 就如HaHa有「HaHa的世界觀」，而河演員有「河正宇語錄」。

(2) 박시연 朴時妍 vs. 민효린 閔孝琳

我是在看了韓劇《善良的男人》後才看《Triple》的，所以一開始看《Triple》時，以為朴時妍是女主，結果才發現是閔孝琳。

認真的說，朴時妍是成熟知性的類型，而閔孝琳則有鄰家乖乖女的感覺。看了兩人，其實我覺得她倆都很不錯，可能我的眼鏡被霧給蒙上了，所以乍看之下才覺得兩人很像。（不對，對我來說是真的像！）

然後就有這第3組。

(3) 이정재 李政宰 vs. 하동균 河東均

我第一次看到電視上的河東均，真的有懷疑那是不是李政宰在唱歌？然後才發現原來不只是我覺得他們長得很像，因為河東均有幾次在電視上也被那麼說過。雖然神韻相似，可性格就不是了，政宰叔自信霸氣，而東均則害羞靦腆。

話說拋開髮型和臉頰形狀，他們倆笑起來有種讓人認不出誰是誰的感覺。然後河東均其實和年輕時的政宰叔如一個模子印出來似的，超！級！像！（推薦你們去看政宰叔的電影《追訪有情人》，再看看河東均在團體Wanted時的模樣，你會懷疑他們是不是失散多年的異父異母兄弟！）

然後因為這樣，我被朋友說喜歡的都是同一個類型的人（我超級喜歡他們倆人），而且他們的特點是獨有的聲音 — 政宰叔低沈沙啞、河東均豐厚磁性。至於怎麼分辨他倆，我建議你們留意他們露齒笑的時候，又平又整齊的就是政宰叔啦。

以上就是我覺得很像、會搞混的藝人，不過他們都擁有屬於自己的一片天，並沒有說哪一人活在誰的影子下。在此，我希望我不會再被混淆了。

（以上圖片皆翻攝自K Wave、Marie Claire、Cosmopolitan Korea、KBS）

本來出自外稿作家：yeonhee

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