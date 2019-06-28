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金曲倒數1天..蔡依林宣佈不走紅毯！　任性做自己：我沒興趣

記者盧薇淩／台北報導

天后蔡依林28日突然宣佈不走金曲紅毯！她27日突然在臉書發文，「不走紅毯會怎樣？紅毯是誰發明的？給我出來！」怎料，昨晚仍決定要走紅毯的她，經過一夜思考後，突然表示不踏上紅毯了，還稱自己是「任性姐」，而經紀人也證實她29日典禮上不會出席星光大道。

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▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

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▲蔡依林不走金曲30紅毯。（圖／攝影組）

蔡依林的經紀人表示，Jolin昨天為典禮彩排時經過紅毯區，突然想到對於走紅毯這件事並沒有特別興奮，不像是她在舞台上很有熱情，她思考了一個晚上後，早上就告訴他決定不走了。

蔡依林28日在臉書寫下，從昨天開始就在思考走紅毯的意義，她直說：「我知道我沒興趣， 那為何沒興趣？沒有熱忱啊～那不去的話，你會怕嗎？ 怕的是什麼？ 那些怕的東西，是真實存在的嗎？」入行以來，她總是害怕別人的想法，害怕不受肯定和認可， 更害怕被遺忘的恐懼，於是盲目的選擇躲在大人們的期望後頭，「那才是對的， 安全的，被愛的，成功的，甚至認為那就是真正蔡依林的樣子。」

▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

▲蔡依林曾經在金曲紅毯上的裝扮。（圖／攝影組）

但現在的蔡依林，經過蛻變與成長，不斷問自己，抽掉了別人的期望和規範， 剩下的自己呢？自己是否依舊渴望著傾聽屬於自己的聲音和熱忱？對於不走紅毯，她想任性一次，「若我任性的相信， 我不只是那套衣服呢？ 若我選擇叛逆的離開舒適圈，捨棄僵化的他人期望呢？ 」最後宣告沒有熱情的自己，將什麼都不是。「今天選擇衷於熱忱， 你呢？」

確定不走紅毯後，有粉絲說「見不到紅毯第一美了」，但也支持且認同她的任性，「有熱情才會有所動力，很多事情其實取決妳自己，如果真的使妳感到不開心，那就⋯⋯⋯⋯把紅毯給燒了」、「期待妳的表演節目，紅毯就別走了！開心就好」、「只要姊開心就好 走不走紅毯沒關係的 #20年的骨灰粉看到姊越來越活出自己的樣子認真感到開心~」

▲▼ 蔡依林金曲獎。（圖／CFP）

▲▼蔡依林在金曲紅毯上曾被批評「花枝裝」。（圖／翻攝臉書、攝影組）

▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

蔡依林臉書文：

紅毯像是制定美的競技場，那種衣服等於藝人的遊戲規則， 常讓人誤以為自己別無選擇。
認真～～
從昨天 我就真在思考 走紅毯的意義是什麼？？  我知道我沒興趣， 那為何沒興趣？沒有熱忱啊
那不去的話，你會怕嗎？ 怕的是什麼？ 那些怕的東西，是真實存在的嗎？
入行以來， 我不時會存有害怕不被愛， 害怕不受歡迎， 害怕不受肯定和認可， 更害怕被遺忘的恐懼。於是，我盲目地，像被催眠般的， 選擇躲在大人們的期望後頭，天真地認為， 那才是對的， 安全的，被愛的，成功的，甚至認為那就是真正蔡依林的樣子。
從未想過，那些選擇， 到底是自己的， 還是別人的？？我，又真的別無選擇了嗎？
抽掉了別人的期望和規範， 剩下的自己呢？
自己是否依舊渴望著傾聽屬於自己的聲音和熱忱？？
若我任性的相信， 我不只是那套衣服呢？
若我選擇叛逆的離開舒適圈，捨棄僵化的他人期望呢？
我是否仍然是我？
我只知道，沒有熱情的我，將什麼都不是。
今天選擇衷於熱忱， 你呢？

#任性姐

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蔡依林, 金曲30, 第30屆金曲獎

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