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快訊／《復仇者聯盟4》全新版本6/28台灣上映　送限量海報「暗藏催淚密碼」

記者洪文／綜合報導

台灣迪士尼25日晚間正式宣布，漫威影業全球同步於6月28日本週五起推出《復仇者聯盟：終局之戰》全新特別片尾片段，當中包括導演引言、致敬及一段未完成的刪減片段。台灣不但與全球同步，更加碼推出影迷回饋活動，凡於上映戲院購買任乙張28日起的《復仇者聯盟：終局之戰》特別版電影票，即可獲得限量紀念版海報乙張，數量有限，送完為止。海報上還暗藏漫威給粉絲們的催淚密碼「WE LOVE YOU 3000」，象徵漫威電影與影迷之間的獨特連結，預計又將再掀一波超級英雄熱潮，相關購票資訊請洽全台上映影城。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》限量紀念海報。（圖／迪士尼提供）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》限量海報。（圖／迪士尼提供）

《ETtoday》日前獨家掌握消息，《復仇者聯盟：終局之戰》將在6月28日起在台灣重新上映，美麗華影城除了一般廳以外，IMAX廳將以一天一場形式上映，只要觀看IMAX場次的觀眾，加碼贈送「黑寡婦、鷹眼限量海報」，而威秀影城同步證實將在IMAX廳重新放映。至於國賓影城確定在一般廳放映，而秀泰影城確定在一般廳重新上映，巨幕廳則尚未確定。

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挾著系列作品最終章的強大氣勢，以及漫威電影宇宙佈局超過十年的磅礡劇情，掀起全球影迷朝聖熱潮，《復仇者聯盟：終局之戰》上映後票房橫掃地表各處。目前全球票房已達27.5億美元，台灣票房更突破台幣9億元，亮眼的票房表現讓其他超級英雄電影看不到車尾燈，是目前為止的2019年票房冠軍。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》海報，《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照，《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》票房開出紅盤。（圖／迪士尼提供）

漫威電影宇宙起始於2008年《鋼鐵人》上映，十一年來已推出22部電影，伴隨著不少影迷一起成長，也成為全球影迷生活中不可抹滅的重要記憶。《復仇者聯盟：終局之戰》集結歷年來備受喜愛的超級英雄與反派，包括「鋼鐵人」小勞勃道尼、「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「鷹眼」傑瑞米雷納、「 黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、「蟻人」保羅路德、「驚奇隊長」布麗拉森、「美國隊長」克里斯伊凡、「浩克」馬克魯法洛、「戰爭機器」唐奇鐸、「涅布拉」凱倫吉蘭、「奧科耶」達娜古瑞拉、「薩諾斯」喬許布洛林、「火箭」布萊德利庫柏（配音）、「神盾局長」山繆傑克森等，透過導演羅素兄弟精彩調度十一年來眾多角色與劇情支線，文武戲交錯產生完美的化學效應，加上片中藏匿無數的彩蛋，滿足了不同世代的觀眾，堪稱漫威宇宙佈局十年集大成的傳奇作品，更被封為「漫威獻給影迷的最浪漫情書」。然而在終局之中裡有多位初代超級英雄正式告別漫威宇宙，在片中劃下旅程終點的安排，讓全球影迷大呼催淚虐心的同時也加倍不捨。

《復仇者聯盟：終局之戰》現正熱映中，特別片尾版本將於6月28日（五）起在台上映。

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