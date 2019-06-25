丁噹返鄉開唱　媽媽現身母女哭成一團超催淚

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹「愛到不要命」巡迴演唱會23日於家鄉杭州舉行，她返家開唱已相隔7年，因此丁噹媽媽也現身捧場，並帶著她最愛的紅燒肉和當歸、枸杞、藕粉組成的「美顏補氣包」，希望丁噹工作之餘也注意身體健康。

▲▼丁噹媽媽也現身來捧場女兒演唱會 。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

丁噹笑說，每次回家後媽媽食補不停，吃胖一圈才讓她離開，而已經許久沒看過女兒演出的丁噹媽媽，看完演唱會給女兒打滿分，同時她得知丁噹演出女主角的音樂劇《搭錯車》返場已加場到10場，看著朝演藝事業全方位前進的女兒，丁噹媽媽想起過往種種，忍不住與丁噹相擁落淚。

在家門口開演唱會的丁噹，難演情緒澎湃，三度當場噴淚，甚至一度忘記準備好的talking，場下不論是《我愛他》、《手掌心》、《猜不透》，或是新歌《海的顏色》、《有什麽不敢面對》等發表僅兩月的新歌，歌迷朋友們都大聲合唱，而嘉賓蕭秉治更登台與丁噹合唱新歌《愛到不要命》，嗨翻全場。

▲▼丁噹找來蕭秉治當嘉賓 。（圖／相信音樂提供）

丁噹將繼續投入升級旗艦版的音樂劇《搭錯車》的演出，7月13、14日於臺中國家歌劇院，9月12、13、14、15日於高雄衛武營歌劇院，9月18、20、21、22日於台北國家戲劇院登場，門票已在拓元售票系統開賣。