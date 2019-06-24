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登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工

記者陳芊秀／綜合報導

47歲日本男星田村亮和田村淳組成「倫敦靴子」，共同主持《男女糾察隊》爆紅台日，近日被踢爆私接工作，和宮迫博之等11諧星參加詐騙集團的尾牙表演，並且收取酬勞。醜聞延燒多日，經紀公司吉本興業24日大動作懲處，參加尾牙的11人今後全數停工，嚴重衝擊娛樂圈。

▲▼《男女糾察隊》田村亮出席詐騙集團尾牙領百萬酬勞，坦承說謊被公司停工。（圖／翻攝自推特／男女糾察隊）

▲《男女糾察隊》田村亮出席詐騙集團尾牙領百萬酬勞，坦承說謊被公司停工。（圖／翻攝自推特／男女糾察隊）

據日媒《FLASH》爆料，尾牙事件發生在2014年底，宮迫博之、田村亮等人沒有透過吉本興業，私下接受邀約出席詐騙集團的尾牙活動，並且收下日幣100萬以上（約台幣28萬元）的酬勞。消息曝光後，眾人雖然透過社群網站發文道歉，但是強調沒有收取酬勞，最後在公司調查下，坦承說謊收錢。

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入江慎也因介紹其他諧星參加詐騙集團尾牙，已於本月4日遭到公司開除。

田村亮在觀眾心中形象忠厚老實，此次捲入私接尾牙事件，起初強調不清楚是詐騙集團，完全沒有收錢，搭檔田村淳也公開力挺「我相信他說的話。」不過謊言還是破功，他24日發表聲明坦承收錢，「因為只考慮自己的利益，向大家做出虛假的說明，真的非常對不起」、「背叛了淳怎麼道歉也道歉不完」，不過他仍強調不知道對方是詐騙集團，也會在停工期間深切反省。

由於田村亮在綜藝圈是當紅諧星，除了搭檔田村淳主持《男女糾察隊》，還主持12個帶狀節目，尾牙事件爆發初期，他曾在主持的節目中鞠躬道歉，現在被公司停工，所有節目必須立即消失，連年底的特別節目都要失去主持工作。

▲▼《男女糾察隊》田村亮出席詐騙集團尾牙領百萬酬勞，坦承說謊被公司停工。（圖／翻攝自推特／男女糾察隊）

▲田村亮、田村淳共同《男女糾察隊》快20年。（圖／翻攝自推特／男女糾察隊）

宮迫博之是「雨上敢死隊」的一員，這次出席詐騙公司尾牙，更被曝光狂歡影片、照片等。他這次受到停工懲處牽連業界，包括主持綜藝《毒舌糾察隊》立即受到影響，因為藝人涉及詐騙集團活動，原本贊助廣告的金融系廣告主全數抽換，未來銀行類廣告也不會參與，未來還要承擔龐大的違約金。

▲▼宮迫博之主持《毒舌糾察隊》，如今被停工，節目有關金融廣告全被抽換（圖／翻攝自推特／男女糾察隊）

▲宮迫博之（左1）主持《毒舌糾察隊》，如今被停工，節目有關金融廣告全被抽換（圖／翻攝自推特／宮迫博之）

尾牙事件的詐騙集團在2014年舉辦尾牙活動，邀請11位諧星到場炒熱氣氛，隔年被揭發匯款詐欺，不法取得5.8億台幣，被警方逮捕，直到5年後尾牙影片曝光，但是吉本興業延遲半個月才懲處，諧星又向全民說謊，形象受到重大傷害。

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男女糾察隊, 田村淳, 田村亮

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