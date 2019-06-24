獨家／春風豪買勞力士錶畫面曝！爽砸53萬低調：努力工作才重點

記者盧薇淩／台北報導

本土嘻哈天團玖壹壹出道以來人氣躍升，至今除了是混血兒娛樂老闆之一，更努力提攜旗下藝人草屯囝仔、艾文同學；而有錢有能力後也出手大方，成員春風近日被直擊到台北東區一家鐘錶行選購手錶，最後豪氣入手勞力士2019新款，只見他仔細端詳後，滿意地戴上新玩物、相當滿意，而據悉該款手錶要價台幣53萬3千元。

▲玖壹壹春風買新錶 。（圖／翻攝臉書、資料照）

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春風24日被爆親自到鐘錶店選購手錶，只見他專注聽著店員講解，並戴上該款勞力士手錶仔細端詳，最後滿意地戴上「新玩物」拍照。據了解，該款「Sea-Dweller 126603」勞力士2019新款手錶為不鏽鋼材質，鏡面為藍寶石水晶，能防水1220米、錶徑43mm，錶殼升級黃金鋼材質，而SEA-DWELLER字樣換成金色，十足高調奢華，上市後詢問度頗高。

▲勞力士Sea-Dweller手錶要價約53萬3千元 。（圖／翻攝勞力士官網）

春風看上名錶，《ETtoday星光雲》24日致電求證，他透過經紀人證實剛購入新手錶，當作犒賞自己的生日禮物。問起平時收藏名錶習慣，他謙稱說：「談不上收藏，但是還在努力學習相關知識，超愛這支錶，有興趣的朋友可以自己上網搜尋看看。」至於真正購入手錶金額，他僅低調回應，「努力工作才是重點。」

▲玖壹壹春風滿意地戴上新錶。（圖／翻攝臉書）

除了花錢買禮物慰勞自己，玖壹壹也頗有理財及生意頭腦，健志私下揪了洋蔥經營副業開設新酒吧，，地點在台中華美街，甚至自己當設計師。據悉，酒吧菜單會有威士忌雞湯等特色料理，健志還打算設計一個專屬「嘔吐台、嘔吐牆」，將所有客人在嘔吐槽的醜樣全都集結成冊，貼在專屬的「嘔吐牆」上，相當幽默。