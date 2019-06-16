昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

記者陳芊秀／綜合報導

女星昆凌15日出席上海電影節，深夜透過IG曬出「下班照」，意外辣翻大批網友！眾人輪番驚呼「不怕周杰倫生氣嗎」、「昆哥不怕杰倫吃醋嗎」短短1小時內就狂吸6萬網友按讚。

▲周杰倫、昆凌感情甜蜜，時常隔空傳情。（圖／翻攝周杰倫、昆凌Instagram）

昆凌PO文「Off work!（下班了）」，照片中她身穿黑色細肩帶上衣，露出性感鎖骨，近距離自拍讓傲人雙峰成為最大亮點，整個北半球都被看光，還放送深遂事業線。她婚後連生2娃，社群網站曬出的照片鮮少挑戰尺度，深夜突然放送辣照，其實這身裝扮是晚間出席電影節的造型，當時身穿細肩帶禮服，裙身是黑白格紋，造型被讚優雅大方。

請繼續往下閱讀...

▲昆凌「下班自拍照」辣炸北半球。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲昆凌出席上海電影節紅毯盛會。（圖／CFP）



網友深夜見到昆凌辣照，驚呼「大嫂胸部這麼大的嗎」、「好美，果然是周嫂」、「好辣哦大嫂。」同時眾人也期待周杰倫反應，有人提醒「杰倫會生氣哦」、「穿這樣周杰倫會吃醋」，其中有粉絲發現天王舉動，「杰倫氣了所以只點讚不評論了」，夫妻隔空互動成為網友關注焦點。

▲昆凌時常分享美照，不過尺度有限，難得深夜辣露傲人上圍。（圖／翻攝自IG／昆凌）