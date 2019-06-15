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《X戰警：黑鳳凰》恐虧31億！　導演洩「背後原因」：責任在我

記者傅家妤／綜合報導

《X戰警：黑鳳凰》是《X戰警》系列電影20周年最終章，在全球上映邁入第2周，沒想到卻傳出票房失利，盈收不如預期，外媒預計該片將會損失美金1億元（約台幣31億元）至1.2億元（約台幣37億元）。對於此次的票房失利，改片編劇兼導演賽門金柏格（Simon Kinberg）將責任全攬身上：「這次責任在我。」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》預告大解密　XXX之死將引起關鍵結局（圖／翻攝自Imdb）

▲《X戰警：黑鳳凰》票房失利，外媒預計該片將虧損美金1億元。（圖／翻攝自Imdb／《X戰警：黑鳳凰》）

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根據外媒《Deadline》報導，《X戰警：黑鳳凰》從拍攝加上重拍以及一些補拍的輔助畫面，總共花了超過美金3.5億元，但是全球票房成績預計只會有2.85億元，因此從目前該片的票房出售進度看來，該片有可能將會損失超過美金1億元，對此導演賽門金柏格也特別做出了回應。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）攜手「琴葛雷」蘇菲特納（Sophie Turner）、「X教授」詹姆斯麥考維（James Mcvoy）、「快銀」伊凡彼德斯（Evan Peters）、「獨眼龍」泰謝瑞丹（Tye Sheridan）。（圖／福斯提供）

▲《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（左）認為票房失利責任在自己。（圖／福斯提供）

賽門金柏格在接受《KCRW》電台節目採訪時坦言，票房失利是他的錯，「很明顯地這部電影既無法吸引觀眾去看，也沒能讓觀賞後的觀眾產生共鳴，所以這是我的責任。」他認為失利的最大原因，可能就是無法讓觀眾與電影產生共鳴。

雖然票房不如預期，但賽門金柏格依舊保有正能量，稱自己非常喜歡該部電影，而且在拍攝過程中也非常開心，與演員們的合作也十分愉快。在2006年上映的《X戰警：最後戰役》被搞砸，因此他決定重拍，讓「黑鳳凰」這個角色在電影中可以更完整的重現，雖然這次的票房卻沒能達到預期，但至少彌補了過去的遺憾。

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X戰警：黑鳳凰, 賽門金柏格, Simon Kinberg

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