「藍瓶咖啡」首爾1號店開幕踩點！超大B1座位區還能喝手沖咖啡

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

雖然早有耳聞這咖啡界的Apple－「Blue Bottle（藍瓶咖啡）」，但都沒有福氣喝到，這趟首爾快閃小旅行，剛好遇到藍瓶咖啡在韓國第一間門市開幕，這麼好的機會當然要想盡辦法去朝聖，終於成功讓喝到人生第一杯藍瓶咖啡了！！！

「Blue Bottle（藍瓶咖啡）」源自於美國，現為雀巢公司旗下品牌之一，除了美國設有門市外，亞洲的部分原只有日本（台灣雖有設點，但無提供現煮咖啡），今年5月3日終於在韓國首爾開了第一間分店！

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藍瓶咖啡韓國1號店設在聖水洞，但並非在地鐵2號線「聖水站」，實際的位置是在聖水站旁的「纛島站」，從1號出口出來後直走一分鐘就到，非常好找！



聖水店外觀也相當好認，一大棟紅磚砌成的建築，不過咖啡廳其實是在建築的地下層，等會你們看就知道了（笑）～

其實安妮小姐在開幕第二天下午，有來這裡碰運氣，結果看到排隊人潮後果斷放棄XD～隔天特地起了早，原想說應該不會有人跟我一樣，還沒開門就在那等吧？結果我錯了，當天「早上7點半」抵達時看到這條排隊人龍...天哪～原來朝聖的心是不分國籍的XD

排隊中。照片前方像天橋的樓梯，就是地鐵2號線「纛島站」1號出口，是不是超近！

排隊的過程中，透過玻璃窗可以看到咖啡廳內部的樣貌。

店外LOGO可說是人人必拍啊！

．菜單項目與價格



在大門口等待的過程中，店員會先提供紙本菜單讓客人參考，除了販售咖啡飲品外，也有提供糕點與三明治，價格比我預想的還要便宜些呢！菜單只有韓文與英文，如果想喝手沖系列，就看「DRIP」這個選項。



別以為進到咖啡廳就代表你成功達陣，還要再經過這一番排隊才行，想喝到藍瓶咖啡，這過程可沒這麼容易啊～呵呵。

靠近鐵欄杆的地方，可以直接看到吧台咖啡師們認真調製咖啡的模樣。



排到這裡就代表快成功買到咖啡了！對了，他們會控管進入的人數，在大門口會控管一次，下樓前也會控管，好不容易下了樓梯了，還會再控管一次。

周邊商品販售區也會控管，當天這位服務人員不會說英文，當時完全不知道他想跟我說什麼XD後來上網看韓國部落客分享後，大概了解他站在那的目的了，主要會控管挑選周邊商品丶結帳的人數這樣。



周邊商品覺得比較特別的是，有販售打上首爾英文名稱的環保提袋，價格為3萬韓幣，不過因為服務人員就在提袋前方，所以就沒有拍照。

點餐結帳櫃檯上有放糕點的展示品，牌子上面一樣只有韓文與英文，如果看不懂的話，至少還可以看著實品來點餐。結帳人員英文可以溝通，還好對方聽得懂我的破英文XD～

特別一提的是，點了餐後，會請客人寫上自己的名字，咖啡師製作好咖啡後，會直接呼喚客人姓名來取咖啡（不是一般用震動器取餐），因為對方不會唸我的名字，所以讓我留意結帳明細上的編號，咖啡師會改唸編號請我去拿咖啡。

店內內部設計以水泥為主，非常簡約，加上天花板裸空設計，讓整體空間不會有壓迫感，外頭的自然光也能灑進咖啡廳內。另外，咖啡廳裡還有一區隔間有點像包廂的空間，很特別的是桌面是用紅磚堆疊的呢！



連咖啡豆販售區的平台也是用紅磚堆疊的設計。

等待咖啡的過程中，可以在一旁欣賞專業的咖啡師們認真調製咖啡，即使現場相當忙碌，整個團隊人員也相當親切有禮。因為後續還有行程要走，當天在咖啡廳內沒有待很久時間，原本想等看看IG上常出現的帥氣咖啡師，結果離開前都沒看到他好可惜啊～～～

就是這位超級帥的咖啡師Michael Phillips！！！！！他除了有著帥氣的外表外，他本身來頭不小唷！Michael是Blue Bottle咖啡文化總監，還曾獲得世界咖啡師冠軍！如果能喝到一杯他親手煮的咖啡，我應該此生無憾了（不過我連他的面都沒見到....T^T）

其實台北店開幕的時候Michael也有現身喔！上面的IG是他的帳號，有在台北店打卡呢！現在他飛去日本，下次要再見到他，應該是韓國2號店開幕的時候了。

熱拿鐵咖啡（W6100）。

因為不會在咖啡廳裡待太久，所以安妮直接選擇外帶，稍微拍一下環境就離開了，如果要內用，會提供馬克杯或是玻璃杯。

終於，讓我喝到人生第一杯藍瓶咖啡，咖啡有著獨特的香氣，這香氣很迷人，口感也相當滑順，個人覺得很好喝，當下有種「應該要一次買個兩杯」的想法，可是一想到要再從頭開始排隊...........還是以後有緣再來吧XDDD

這次排隊到喝到咖啡，總共花了一個半小時的時間，這時間對安妮來說能接受，如果超過兩小時就太久了，不過如果不想花時間排隊的話，至少要再等一段時間（可能幾個月？）吧～之後再到首爾，還是會想再喝杯藍瓶咖啡，而且韓國即將會再開設第二間分店，聽說可能會在三清洞？無論如何，都還是相當期待！

藍瓶咖啡 韓國1號店．聖水店

Blue Bottle Coffee Seongsu

블루보틀커피 성수

地址：서울특별시 성동구 아차산로 7 首爾特別市城東區峨嵯山路7

時間：每日08:00-20:00

交通：地鐵2號線「纛島站」1號出口

官方ig：@bluebottlecoffee_korea

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

安妮小姐

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