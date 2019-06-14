補教名師呂捷鬼門關走一圈　腦膜炎住院16天險喪命

記者蕭雅玲／台北報導

補教名師呂捷他上月26日因感冒引起腦膜炎送進加護病房，住院16天後，在本月10日出院，今（14日）和主持搭檔張齡予到台大錄製三立《呂讀台灣》節目，今再憶起上次錄影時從不NG的他，當時手抖、冒冷汗、沒有食慾，光開場就NG了19次，當時一度懷疑自己「卡到陰」，張齡予還送他虎爺附身符。

▲呂捷上個月因腦膜炎住院。（圖／三立）

呂捷透露上月26日早上起床洗澡時在浴室昏倒，老婆緊急把他叫醒送醫，當時他口齒不清右半邊麻痺，還一度以為是中風，送醫檢查後醫生表示：「不是中風是腦膜炎！」抽脊髓液時還奮力掙脫，醫護人員將他綁住、打了3針，他仍在掙扎。後來才知道是感冒抵抗力下降，引起病毒感染，發炎指數還飆到330，甚至住院16天。在鬼門關走一圈，175公分的呂捷，這回住院瘦了7、8公斤，讓原本破百的體重瞬間瘦到98公斤。

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▲呂捷上個月錄影不舒服，張齡予以為他卡到陰。（圖／三立）

從補教名師轉戰娛樂圈，又搭檔張齡予主持三立《呂讀台灣》，直言張齡予電力太強不敢直視。日前看到阿翔和謝忻爆婚外情，他也直言財務都交給老婆大人管理「我不敢外遇！」被問到「翔忻」緋聞，他也說：「能批評只有他（阿翔）老婆，且之前和翔哥一起去韓國打球，我跟明星棒球隊很好，但我一路都跟從哥（唐從聖）在一起。」