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冒充自殺作家　連妻子也搞錯！《過境情謎》天馬行空的敘事魔法

圖文／鏡週刊

他本來是送信的人，卻發現該收信的作家已經自殺，他拿了作家的遺稿與證件，從巴黎一路來到南法的馬賽，本想冒充作家身分拿移民簽證，卻在等待離境時，被一名神祕女子誤認為別人，而她竟然就是自殺作家的妻子。諷刺的是男人先假冒作家，卻又被誤認為他，既然身分能夠混淆，時空為何不能錯置疊合呢？

　

眼前環境明明是現在，演繹的卻是二次大戰被占領與肅清下的情事。來自過去的角色在這裡出現，不是鬼魂，也不是穿越，而是編導克里斯汀佩佐的巧思和創意。過去有人因戰爭而逃亡，難道現在就沒有難民？

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如果讓男女主角難分難聚的，是類似《北非諜影》的遺棄與成全；那麼當男主角將另一個友人死訊帶給他的妻兒時，透過對方的膚色、外型、甚至那座公寓和社群，明顯是在影射時下歐洲頭痛的難民問題。

攜帶著歷史創傷，移情今日。這種刻意錯置手法所形成的疏離效果，反而提醒了我們，納粹的恐怖可能換個形式來到現代，幻化成各種排他主義，以及冷漠以對。

而男主角從雙重的局外人，但後來有點奮不顧身地遞補了親情、愛情的空缺；從本來怕人走不了，變成心被困住，自然令人同情。即使女主角的三心兩意，可能不太討觀眾喜愛，但幾番離去與留下，通俗劇的浪漫基底還是很濃厚的。

只是編導不滿足於混合時空而已，又加入第三人稱的旁白，時而推動劇情，時而挖剖角色內心，有時又隱藏起來。說書人的神祕，讓全片的敘事更顯複雜。也讓我們在中立與投入之間，也彷彿過境者，徘徊遊蕩並且等待答案。一個老派故事也有了截然不同的新解。

85分
  • 導演：克里斯汀佩佐
  • 演員：法蘭茲羅戈斯基、寶拉比兒
  • 片長：102分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期： 6月14日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　
  • 《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會
  • 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
  • 生命線：1995
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