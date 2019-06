林書豪NBA奪冠被狂酸！　球迷罵到周杰倫IG…他挺兄弟「直接回槓」網嗨炸

記者李湘文/綜合報導

美國NBA職籃總冠軍賽第6戰14日舉行,暴龍以114比110擊退勇士,奪得創隊24年首冠,林書豪雖然只在G3出賽51秒,但也獲得冠軍戒,受到部分球迷狂酸。有觀眾不爽林書豪,就連在周杰倫道賀的Instagram PO文底下都留言開嗆,卻被周董本人直接反擊回去,引發網友熱議!

▲林書豪所屬暴龍隊在NBA奪冠。(圖/翻攝自林書豪Instagram)

周杰倫14日也鎖定了總冠軍賽第6戰,穿著林書豪前幾天才幫他簽名的球衣,跟好友一起死守電視轉播,看到暴龍奪下首冠,high到在Instagram發文道賀:「Congrats bro! Remember to lend me the NBA champion ring.(恭喜兄弟!記得借我NBA冠軍戒)」他tag林書豪帳號,還調侃「我有看就會贏」,幽默邀功。

▲▼周杰倫穿著林書豪簽名球衣,死守轉播。(圖/翻攝自林書豪Instargam、周杰倫Instagram)

不過,部分網友對這份榮譽不以為然,在周杰倫PO文底下直接開砲「這條真的無法點讚」、「躺的總冠軍也能吹啊,笑死了」、「一秒都沒上場…不懂為什麼要驕傲」,對於林書豪也獲得冠軍戒一事,表達了強烈的不滿。

看到這些負面留言,周杰倫也不跟他們客氣,直接回覆網友「爽」、「他並不驕傲,但老子我很驕傲」,對於網友說「無法點讚」,他也坦然回應「沒事的」,依然大方力挺好兄弟。

▲網友酸林書豪,周杰倫挺兄弟直接槓回去。(圖/翻攝自周杰倫Instagram)

周杰倫為林書豪發聲,截圖很快就在網路上傳開,許多網友大讚他的舉動很帥「杰倫霸氣」、「你兄弟要是贏了,你不開心不恭喜?」、「恭喜一下朋友都要被槓」、「替補球員也很重要啊」、「林書豪能得到這個總冠軍是靠他的努力」。