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林書豪NBA奪冠被狂酸！　球迷罵到周杰倫IG…他挺兄弟「直接回槓」網嗨炸

記者李湘文／綜合報導

美國NBA職籃總冠軍賽第6戰14日舉行，暴龍以114比110擊退勇士，奪得創隊24年首冠，林書豪雖然只在G3出賽51秒，但也獲得冠軍戒，受到部分球迷狂酸。有觀眾不爽林書豪，就連在周杰倫道賀的Instagram PO文底下都留言開嗆，卻被周董本人直接反擊回去，引發網友熱議！

▲林書豪NBA奪冠被酸！周杰倫挺兄弟「直接槓酸民」。（圖／翻攝自林書豪Instagram）

▲林書豪所屬暴龍隊在NBA奪冠。（圖／翻攝自林書豪Instagram）

周杰倫14日也鎖定了總冠軍賽第6戰，穿著林書豪前幾天才幫他簽名的球衣，跟好友一起死守電視轉播，看到暴龍奪下首冠，high到在Instagram發文道賀：「Congrats bro! Remember to lend me the NBA champion ring.（恭喜兄弟！記得借我NBA冠軍戒）」他tag林書豪帳號，還調侃「我有看就會贏」，幽默邀功。

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▲林書豪NBA奪冠被酸！周杰倫挺兄弟「直接槓酸民」。（圖／翻攝自林書豪Instagram）

▲▼周杰倫穿著林書豪簽名球衣，死守轉播。（圖／翻攝自林書豪Instargam、周杰倫Instagram）

▲林書豪NBA奪冠被酸！周杰倫挺兄弟「直接槓酸民」。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

不過，部分網友對這份榮譽不以為然，在周杰倫PO文底下直接開砲「這條真的無法點讚」、「躺的總冠軍也能吹啊，笑死了」、「一秒都沒上場…不懂為什麼要驕傲」，對於林書豪也獲得冠軍戒一事，表達了強烈的不滿。

看到這些負面留言，周杰倫也不跟他們客氣，直接回覆網友「爽」、「他並不驕傲，但老子我很驕傲」，對於網友說「無法點讚」，他也坦然回應「沒事的」，依然大方力挺好兄弟。

▲林書豪NBA奪冠被酸！周杰倫挺兄弟「直接槓酸民」。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲網友酸林書豪，周杰倫挺兄弟直接槓回去。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

周杰倫為林書豪發聲，截圖很快就在網路上傳開，許多網友大讚他的舉動很帥「杰倫霸氣」、「你兄弟要是贏了，你不開心不恭喜？」、「恭喜一下朋友都要被槓」、「替補球員也很重要啊」、「林書豪能得到這個總冠軍是靠他的努力」。

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