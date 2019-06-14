《玩具總動員4》爛番茄開盤100分　外媒狂讚「超越前3集」最後10分鐘會哭

記者洪文／綜合報導

皮克斯動畫電影《玩具總動員4》（Toy Story 4）在知名影評網站《爛番茄》評價開盤，獲得100％新鮮度的完美評價，在76條評論中，所有評論都是新鮮的。對於《玩具總動員3》立下的超高評價，依舊受到外媒一致好評，甚至在最後10分鐘賺人熱淚，影評人一致盛讚：「超越前3集！」

▲《玩具總動員4》爛番茄開盤100％。（圖／翻攝自爛番茄）

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試片前《玩具總動員4》背負著《玩具總動員3》超高評價，許多影評人看完卻給予超高評價。《812filmreviews》評論家Robert Daniels表示：「《玩具總動員3》已經畫下完美句點，《玩具總動員4》通常會令人失望，這部電影並沒有，意外的，它成功超越了！」《CNN》Brian Lowry表示：「《玩具總動員4》完勝前3部電影，作為9年後的續集，完全滿足前面3集電影粉絲的高度期待。」《Variety》 Peter Debruge表示：「導演做到了《玩具總動員3》應該做的東西。」《帝國雜誌》Dan Jolin表示：「這是《瘋狂麥斯：憤怒道》以來，最完美的第4集。」

▲《玩具總動員4》劇照。（圖／迪士尼提供，以下同）



《玩具總動員4》甚至超越很多皮克斯電影經典，而且很有趣。《Collider》Matt Goldberg盛讚：「這是《玩具總動員2》以來最好的皮克斯續集，也是皮克斯有史以來最有趣的電影。」《IndieWire》David Ehrlich表示：「這是《料理鼠王》以來最流暢、最令人興奮的皮克斯電影。」《The Sun》Jamie East表示：「《玩具總動員4》很好笑，非常多笑點。」

許多影評人看完《玩具總動員4》哭了，尤其是最後10分鐘。《ScreenRant》Molly Freeman盛讚：「《玩具總動員4》有著更賺人熱淚的結局，同時為未來開啟冒險大門」《Time Out》Tomris Laffly透露：「皮克斯那些有生命的玩具仍然可以讓我們哭泣。」 《Newsday》Rafer Guzman表示：「帶一包衛生紙，如果你看過《玩具總動員》系列任何一部電影，你知道這是基本配備。」《812filmreviews》評論家Robert Daniels表示：「特別是最後10分鐘，超催淚。」

雖然《玩具總動員4》如同《玩具總動員4》首集、第2集在《爛番茄》評價開盤那下100％（只有《玩具總動員3》例外，開盤98％），不過在三部曲高度期待下，可以維持100％仍然不簡單。外媒預期《玩具總動員4》首日票房將突破2億美金，可望超越《超人特攻隊2》首周末3天票房1.826億美金，總票房可能超越《玩具總動員3》。

事實上，《玩具總動員4》前3部主要角色幾乎全部回歸，包括在第3集缺席的「牧羊女」，全新角色則有基努李維配音的「卡蹦公爵」，以及手工製作的「叉奇」、洋娃娃「蓋比蓋比」等，這些玩具不但讓胡迪和巴斯光年的冒險旅程繼續手忙腳亂，也發展出更多動人的故事。

《玩具總動員4》由《腦筋急轉彎》片頭短片《萊莉的第一次約會》導演喬許科雷執導，故事發生在安弟離家展開大學生涯，玩具們輾轉來到愛惜玩具的小女孩邦妮家中。某天，邦妮帶來了一個手作新成員「叉奇」加入玩具們，本身為拋棄式餐具的叉奇認為自己不是玩具，而是垃圾，因而引發了不少混亂。在一場冒險旅程之後，胡迪警長與老友牧羊女重逢，發現外面玩具們的世界，遠比他想像的還要巨大。

《玩具總動員4》將於6月20日在台上映。