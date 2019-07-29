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Supper Moment十三年磨一劍　經典粵語中文重現「一樣不一樣」


記者蔡琛儀／台北報導

香港傳奇樂團「Supper Moment」去年年底在香港紅館成功舉行三場爆滿秒殺演唱會，8月2日將推出首張國語專輯《無盡》，將過去他們的經典粵語歌翻唱成國語版，把經典重新以中文詮釋，希望讓華語市場更多人聽見Supper Moment音樂裡要傳達的拼搏與鼓舞。

▲▼supper moment。（圖／奇蹟娛樂提供）▲Supper Moment由四位成員組成。（圖／奇蹟娛樂提供）

Supper Moment於2006年成軍，2009正式出道發行第一張EP《等等…》，得到樂壇上諸多獎項肯定，包括2015及2017年獲得叱咤十大和叱咤組合金獎，連續四年得到觀眾票選的「我最喜愛的組合獎」，2018年更獲得中文十大金曲的「全球華人至尊金曲獎」，成為現今香港最重要的樂團之一。

Supper Moment近年先後參與鄭秀文、楊千嬅等天后的音樂創作，2016年為香港電影《點五步》演唱主題曲，為他們獲得首個香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲獎」。同年，在香港灣仔會議展覽中心舉行組團以來最大型演唱會，他們從最初只有兩個客人的餐廳演唱，一步一步努踏上8000多人觀眾的大舞台。

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▲▼supper moment。（圖／奇蹟娛樂提供）▲▼Supper Moment推出首張國語專輯。（圖／奇蹟娛樂提供）▲▼supper moment。（圖／奇蹟娛樂提供）

2017年他們更首次踏足歐洲，在英國舉行了兩場滿場小型音樂會；2018年，Supper Moment推出第七張專輯 《dal segno》，並先後在香港、北京、上海、成都、長沙、東莞、珠海和台北等地舉行新專輯發佈音樂會；同年年底，四人終於踏上紅館舉行三場演唱會，兩萬多張票開售後迅速售罄秒殺，為樂團刻畫了新的里程碑。他們也將在八個月來台宣傳，預計於8月9日在三創舉辦聽歌會、8月31日於西門紅樓前廣場舉辦簽唱會。

Supper Moment mv截圖。（圖／翻攝自MV）
▲Supper Moment演唱會門票總是迅速秒殺，此次來台勢必又要掀起一股旋風。（圖／翻攝自MV）

他們的首波新歌《一樣不一樣》，是他們選擇讓 華語歌迷認識他們的第一首歌，由主唱陳仕燊（Sunny）親自翻譯成國語，原本他們擔心國語歌詞會和原版的粵語詞無法詞意相同，但是後來的國語詞版本完整保留了原意，讓Supper Moment驚嘆「一樣不一樣」的真諦，即使用不一樣的語言演唱，依然可以唱出一樣的信念與感動。

Supper Moment mv截圖。（圖／翻攝自MV）
▲以不一樣的語言翻唱，卻帶給歌迷同樣的感動。（圖／翻攝自MV）

而近期公布的第二波主打《幸福之歌》，則是整整花了一整年構思，去思考幸福的定義，歌詞中的「窮一生心力換取一秒懂了愛」也正是Supper Moment尋覓後的答案，無論是汲汲營營的日常生活，或是正在追尋夢想的路途上，其實幸福其實就藏在人生之中等著你去感受，以國語詮釋格外溫柔，溫暖每顆為了生活而努力的心。

Supper Moment mv截圖。（圖／翻攝自MV）
▲《幸福之歌》內的歌詞「窮一生心力換取一秒懂了愛」深有所感，觸動不少歌迷的心絃。（圖／翻攝自MV）

Supper Moment 第二波主打《幸福之歌》(國語版)
*數位平台馬上聽：https://suppermoment.lnk.to/SongOfHappiness
*Official MV：https://youtu.be/oFY_aqF8C4A
 

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