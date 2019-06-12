「你的偶像終究不是你的偶像」他該負責，歌迷也不能置身事外

立委落選人，長期關心公共議題、社會運動，但私底下是個哈韓青年，因偶然的..

文／楊智達

今年以來韓國娛樂圈接二連三爆出各種驚人消息，而當中「YG娛樂」莫過於就是風暴中心，每當大家以為告一段落了，接著又下一起，而在過程中許多粉絲時常表示「我們 XX 是無辜的，為什麼要被波及？」，結果沒多久就燒到自己的偶像，我這麼說不是風涼話，而是就算大家為了演唱會背了再多考題，終究「你的偶像不是你的偶像」。

▲YG旗下藝人又出事，B.I買毒宣布退團。（圖／翻攝自iKON臉書）

首先，我算不上是iKON的歌迷，僅僅是YG選秀節目《Who is next》時期全部都有追，然後當時很支持「B TEAM」（也就是B.I這一組），但坦言出道後風格比較不是我喜歡的類型，所以就沒有太追蹤。

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我知道這團一路走來很辛苦，後來也是又經歷一輪實境秀才得以成功出道，熬了好一段時間才更上一層樓，隊長B.I也扮演十分重要的角色，未來沒有隊長，這團又該何去何從也是個謎。

因此在這個牽一髮動全身的韓國娛樂圈，我相信B.I不會不知道後果會多嚴重，但也因此更值得大家思考，為什麼理智無法控制，為什麼最終走到這一步？

▲iKON不但面臨沒有隊長，還可能喪失一大創作主力。（圖／翻攝自YG-LIFE）

當然，以毒品來說在各個國家都有不同認定，我更想好奇的是這家公司的成員，為何特別多這樣的新聞，姑且先把毒品問題放一邊，為什麼有需求？是怎樣的環境造就他們去接觸？一般人想買也很難，為何他們這麼容易買到？而在高壓的訓練過程中是否有充分的「身心課程」或「諮商機制」？

當然該付出的代價，他們就該付，也即將得付，然而付出代價過後，若無法從源頭去了解需求、用其他方式滿足需求，這樣的事件仍然還會再次發生。

公司有公司的義務，偶像也有偶像的責任，而身為粉絲，除了日常的應援、消費之外，我們能置身事外嗎？

過去我們就曾經看到女團MAMAMOO在面對爆肝行程、無法好好養傷的處境下，歌迷用實際行動抵制表達抗議，也逼得公司提出各種方案解決問題。倘若無視偶像處境的「消費行為」持續，又怎麼可能對於這個惡劣的大環境造成影響？我想MOOMOO們（MAMAMOO粉絲名稱）都替我們上了很好的一課。

▲MAMAMOO粉絲曾用抵制來守護自家偶像。（圖／翻攝自MAMAMOO IG）

而過去幾個禮拜，在韓國也有幾所大學的學生表達對於邀請YG歌手到學校表演的不滿，當然許多人會認為問題在公司，歌手被波及何其無辜？

然而值得大家再好好思考，過去我們面對「抵制寵物繁殖場」、「抵制林鳳營運動」一樣，主要的結構如果沒有辦法改善，大家真的天真地以為心愛的偶像就會比較順遂渡過接下來的日子嗎？大家又是否想過自己演唱會的票錢、所有的消費最終進了誰的口袋？

再次強調，歌手該面對的代價與責任就該面對，然而作為歌迷的我們又有什麼社會責任？畢竟我們也不知道，哪天會不會換成你我心愛的偶像變成新聞主角。

楊智達

立委落選人，長期關心公共議題、社會運動，但私底下是個哈韓青年，因偶然的迷弟發文，被誤認是立委引起騷動，被「立委立委」地叫，那就將錯就錯，落選後的第二春，正式以韓國音樂評論者出道，請國民製作人多多指教！看更多請至粉絲團【楊智達】

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