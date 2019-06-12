五月天怪獸助陣蕭秉治　「不止一兩首歌」爆大彩蛋

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治將在今年暑假舉辦《2019凡人MORTAL巡迴演唱會》，今宣布增加7月12日北京、13日成都、14日廈門、26日廣州、27日南京、28日上海，8月31日壓軸回到高雄，此外，同門師兄五月天怪獸也驚喜助陣，將擔任北京、成都、廈門、廣州、南京、上海六城的嘉賓，怪獸也興奮預告，他擔任嘉賓將不只有一、二首歌曲演出，可能會是一段不短的表演。

▲五月天怪獸情義相挺蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

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怪獸除了情意相伴蕭秉治六城，甚至還參與編曲，讓他感激不已，「在比較黑暗的時期，獸哥都會傳訊給我鼓勵，看了訊息很感動，也給我很大的力量！」對於蕭秉治來說，怪獸就是他的「心靈大師」，而怪獸也很期待與蕭秉治的合作機會，其實怪獸一直很欣賞他的才華和聲音，時常找他錄demo，「蕭秉治的聲音特質蠻新的，他做的東西很特別的味道，是新世代的聲音。」

怪獸對於蕭秉治的音樂長才，以及《凡人Mortal》專輯更是讚譽有佳，「蕭秉治一直很努力寫歌，這張專輯看到他身為凡人的喜怒哀樂，歌真的都很好聽！很欣賞他創作，心想一起合作應該會很有趣，所以提出希望和蕭秉治能有更深入的合作機會。」

▲五月天怪獸曾和蕭秉治大跳射手舞。（圖／相信音樂提供）

去年《超犀利趴9》鼓鼓、蕭秉治與五月天齊跳「射手舞」；蕭秉治在香緹大道舉辦《凡人》新歌演唱會時，怪獸在超犀利趴表示也想到場支持，但因為五月天當時有演唱會無法到場，這回終於得與怪獸正式合作，對蕭秉治來說是美夢成真，加上第一次個人巡迴演出，其實他心裡相當緊張，怪獸則暖心喊話：「不要緊張，我當你後盾。」

《2019凡人MORTAL巡迴演唱會》8月31日壓軸在新光三越高雄左營店10F國際活動展演中心舉辦，門票已開賣，詳洽拓元售票系統。