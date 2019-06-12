魏德聖守靈堂40分鐘　「新片本來找馬如龍」：現在講也沒用了

記者洪文／新北報導

導演魏德聖12日早上10點赴馬如龍靈堂悼念，一待長達40分鐘，安慰沛小嵐難過的心情。三人因合作《海角七號》成為好友，魏德聖感慨表示，原本新片打算找他演出，「唉，現在說這些也沒用了。」

▲《海角七號》導演魏德聖赴馬如龍靈堂。（圖／記者黃克翔攝）



《海角七號》至今11年，導演魏德聖表示：「大家相處很久，都有革命感情，生命來來去去是自然的，只是有點突然，沒有在意料中，讓我有點錯愕，還好剛剛知道馬大哥很滿足離開。」

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雖然在靈堂中跟沛小嵐聊了很久，但是導演魏德聖不擔心她，「我覺得她目前狀況很好，全家都住在一起，不會孤單啦，馬大哥都有交代清楚。」

▲《海角七號》導演魏德聖赴馬如龍靈堂。（圖／記者黃克翔攝）



導演魏德聖坦言，1、2個多月前才與馬如龍見面，「那時候有生病，可是精神還是很好。」他隨後坦承，新片本來打算找他演出，「現在說這些也沒用了。」他也承諾，《海角七號》劇組會集結前往去告別式。

▲文化部長鄭麗君赴馬如龍靈堂。（圖／記者黃克翔攝）



另一方面，文化部長鄭麗君上午9點多也現身馬如龍靈堂，代表文化部前來致意。她感念他對台灣電影圈的貢獻，「他演出無數戲劇留給我們感動，近年來他參與所有電影，也都是發展的里程碑。」

鄭麗君透露，沛小嵐消瘦許多，「她還是沒有心理準備馬大哥會離開。」她希望外界可以多給予家屬關心，也盼沛小嵐節哀保重，文化部也將全力協助處理後事。