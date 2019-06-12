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朴敏英《私生活》咖啡廳在這！附近景點推薦順便逛YG～

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

提供給喜歡看了韓劇或韓綜就去踩點的捧由，今天要介紹韓劇《她的私生活》裡面的出鏡率超高的咖啡店，是女主角成德美（朴敏英 飾演）的追星好友李善珠（朴真珠 飾演）開的咖啡廳。地點就位在六號線望遠站那邊～

▲《她的私生活》中出現的咖啡廳。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《她的私生活》中出現的咖啡廳。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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Caferia카페리아（COCOMOCO）
地址：서울시 마포구 서교동 477-5

雖然說劇中的菜單跟真正店面裡的菜單不一樣，Ryan Gold館長喝的不含咖啡飲品也沒有！

▲《她的私生活》中出現的咖啡廳。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

但是大家還是可以去拍拍踩個點喔，我相信有喜歡這部戲的人會想去看看～

▲《她的私生活》中出現的咖啡廳。（圖／翻攝自Naver map）

（圖／翻攝自Naver map）

望遠站另外可以逛的還有
望遠市場─
서울 마포구 포은로8길 14
可以吃很多小吃，也可以看看市場賣些什麼東西的好地方～

▲望遠烏龍麵店。（圖／翻攝自Naver Blog／reah1003）

▲望遠烏龍麵店。（圖／翻攝自Naver Blog／reah1003

望遠烏龍麵店─
서울 마포구 망원동 386-4 1층
這是非常久的老店，我跟阿載（我老公）有時和朋友會去吃。男生們喝燒酒配烏龍，再點個炸豬排，整個就很飽！兩人去的話一個烏龍一個豬排就夠！

Master Hand美容室─
서울 마포구 합정동 393-24 1층
其實他在合井不在望遠XD但是整個可當一個路線啊！離得不遠嘛～姐姐弄髮快又美，燙髮很久以後也一樣維持很美的捲度～離YG娛樂大樓也很近喔～

▲朴敏英《私生活》咖啡廳在這！附近景點推薦順便逛YG～。（圖／翻攝自Naver Map）

（圖／翻攝自Naver Map）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

她的私生活, 朴敏英, 金材昱, 咖啡廳, YG, 日韓風

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