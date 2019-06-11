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楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」　網傻眼嗆翻：不適合

記者李湘文／綜合報導

大陸女團「火箭少女101」11日合體出席騰迅年度發布會，雖然少了一位成員，但10位漂亮女偶像一起走上紅毯，亮眼模樣仍備受矚目。不過，活動結束後，有粉絲上網搜尋，發現成員楊超越身上穿的洋裝，疑似是只要人民幣299元（約台幣1370元）就能在淘寶買到的低價裙子，引發「不適合紅毯」的爭議。

▲楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」。（圖／CFP）

▲楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」。（圖／CFP）

▲楊超越出席星光紅毯。（圖／CFP）

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「火箭少女101」10位成員一起走紅毯，身上穿的服裝也特地統一風格，以牛仔布、白色布料為主，搭配蕾絲和薄紗，顯得既甜美又有個性。然而，在10位成員中，楊超越身上的牛仔裙卻特別引起熱議，因為有粉絲在淘寶上找到這件衣服，原價只要台幣1370元，只差在她穿的裙子袖口多了蕾絲。

▲楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻）

▲▼楊超越走紅毯穿的牛仔裙，被發現在淘寶上只賣人民幣299元。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」。（圖／翻攝自微博）

此事曝光後，許多網友都吐槽「是明星哎，造型能不走點心啊」、「299包郵走紅毯？有沒有搞錯」、「就是很不合適啊」、「不知道造型師怎麼想的」；但也有不少人誇讚楊超越，雖然穿著評價洋裝，但走在紅毯上還是完全撐得起來，「依舊覺得很美」、「裙子不好看，但是穿她身上好看」、「條件太好了」。

▲楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越穿的服裝雖然引發爭議，網友仍讚顏值撐得起來。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越走紅毯穿牛仔裙「淘寶1370元包郵」。（圖／翻攝自微博）

▲網友評論楊超越服裝。（圖／翻攝自微博）

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