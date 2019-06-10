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《尋秦記》林峯求婚小10歲女友成功！爆12月生日結婚…82億超狂家世被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星林峯被爆求婚成功！他因港劇《尋秦記》爆紅，2017年傳出和大陸模特兒張馨月熱戀，女方火速和他的家人打成一片，並從低調轉趨高調，現在傳出6月1日已經求婚，預計12月8日40歲生日當天結婚，消息一出震撼娛樂圈。

▲▼林峰被爆求婚成功，12月和小10歲女友張馨月結婚。（圖／翻攝自微博／林峰、張馨月）

▲林峯被爆求婚成功，12月8日和小10歲女友張馨月結婚。（圖／翻攝自微博／林峰、張馨月）

據港媒《香港01》報導，林峯正在大陸拍攝電影版《尋秦記》，日前到張馨月老家鹽城求婚，有關求婚喜訊曝光，經紀人表示他沒有向劇組請假，感情事則因為向來低調，因此不做回應。他4月和電影劇組人員聚餐，其中一張大合照中，攬著女友入鏡的動作閃瞎網友，輪番被讚「好恩愛哦」、「突然覺得有夫妻相了！」

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▲▼蔡一智PO出劇組聚餐照，林峯和女友（後排左一、左二）穿情侶裝出席。（圖／翻攝自微博／蔡一智）

▲蔡一智PO出劇組聚餐照，林峯和女友（後排左一、左二）穿情侶裝出席。（圖／翻攝自微博／蔡一智）

雖然尚未認婚訊，林峯10日在IG曬出幫愛犬Yogurt刷毛，PO文「以後的表情包就靠你了」，女友張馨月也在微博曬出Yogurt和另一隻愛犬Chopper照片，中間還有紅色小愛心，並稱「我的兩個大寶貝」，低調曬恩愛，感情甜蜜也受到網友祝福。

▲▼林峰被爆求婚成功，12月和小10歲女友張馨月結婚。（圖／翻攝自微博／林峰、張馨月）

▲▼林峰被爆求婚成功，12月和小10歲女友張馨月結婚。（圖／翻攝自微博／林峰、張馨月）

▲林峯、張馨月曬同一隻愛犬。（圖／翻攝自微博／林峰、張馨月）

林峯現年39歲，本名林匯文，爸爸是廈門地產大亨林華國，家族資產高達20億港幣（約台幣82億元），憑著帥氣外型、精湛演技成為港劇一哥，多次傳出會引退繼承家業，讓粉絲隨時剉咧等，但是至今仍活躍演藝圈。他同時也情史豐富，緋聞女友包括潘霜霜、李彩華、鍾嘉欣，和小14歲女星吳千語交往5年，仍在2018年分手，被視為香港娛樂圈視為絕頂好男人的他，如今情定張馨月，讓不少女粉絲心碎。

▲▼林峰被爆求婚成功，12月和小10歲女友張馨月結婚。（圖／翻攝自微博／林峰、張馨月）

▲林峰家產高達港幣20億，情定張馨月。（圖／翻攝自微博／林峰、張馨月）

張馨月現年29歲，曾獲得獲2010年全國時尚內衣模特大賽亞軍，入行擔任平面模特兒多年，身高173公分，擁有魔鬼身材。她2018年被目擊現身香港海洋公園，加上林峰、男方父母都在，被猜測是安排相親，隨後傳出戀情。

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