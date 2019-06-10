李千那奶奶失智認不得她了！　「加護病房靠導管呼吸」

記者關韶文／台中報導

藝人李千那砸300萬投資火鍋店，10日中午在台中盛大開幕，店名以奶奶和哥哥的名字「丹」、「閎」入名，可惜高齡86歲的奶奶人在加護病房，狀態有點失智，得知開店的好消息時，失智奶奶只能露出簡單微笑。

「丹閎鍋」盛大開幕，李千那奶奶堅持每天都要煮一壺奉茶，交代同仁一定要放在門口，讓路過的民眾可以隨時飲用，替過路人加油打氣。無奈奶奶身體微恙，因為糖尿病導致敗血症，目前心臟細菌感染中，人還在加護病房。

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▲▼李千那三兄妹共同投資火鍋店。（圖／樂是達娛樂提供）

被問到奶奶身體狀況，李千那欲言又止，「就是進進出出10幾天，最近又送進去加護病房，因為她沒有辦法自己呼吸，需要導管，靠呼吸器，沒有辦法進食，只是灌牛奶。」

▲▼李千那家人特別放奶奶合照在店門口。（圖／記者關韶文攝）

事實上，上個月李千那趁工作之餘還有前往探望奶奶，「其實她有一點點失智，很多東西她都忘記了，我問她知不知道我是誰，她真的想不起來，但我說我是『阿那』，用了哥哥和你的名字開店，她就發呆看了我好幾秒，好像懂了。」

談到奶奶身體狀況，哥哥補充說，「其實糖尿病已經27年，是因為有一次她沒有打胰島素，就導致血糖飆到1000多緊急送醫，幸好醫生有照顧很好，不過現在記憶力就是有點不太好，我們希望她快快樂樂的。」