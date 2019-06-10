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馬如龍交代「唯一後事」　兒子哽咽：他只要我們照顧好媽媽

記者李欣容、林彥君／台北報導

馬如龍昨（9日）晚間約5時因肺腺癌離世，兒子黃士庭今首度對外說明，透露馬如龍生前最放心不下的就是沛小嵐，並將爸爸病況交代清楚，對於爸爸離世，「我們也沒有準備，我也不敢準備，怕媽媽傷心。」

▲▼馬如龍兒子出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬如龍兒子出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

黃士庭說：「首先非常感謝各界朋友，對爸爸事情很關心，這段時間我都沒有做回應，是為了顧及爸爸當時情況，媽媽狀況並不是很好，怕反覆提爸爸事情會讓她更難過。」

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透露馬如龍在四月底身體狀況不是很理想，做了篩檢，五月初檢查出罹患神經內分泌腫瘤，「爸爸剛住院那兩三天狀況非常好，跟正常人一樣，還愛吃漢堡、Pizza，沒想到出院晚上，他就開始說肚子不舒服會痛，送完急診就發現腸子有破洞。」

▲▼馬如龍兒子出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲黃士庭講到病況忍不住哽咽。（圖／記者季相儒攝）

醫師提及，動腸子手術有危險性，很有可能麻醉一下人就沒了，但不開刀的話，撐不到2天，「很感謝他（醫師）手術成功，幫我們爭取到很多時間，讓我爸爸在乎的人都能回來陪陪他。」

手術後馬如龍身體跡象都還算穩定，直到昨日傍晚白血球幾乎查不到，任何細菌都會影響到他的生命，「所以在昨天下午…很臨時，我們也沒有準備，也不敢準備，怕媽媽傷心，我做了（準備）好像已經預告他會怎麼樣。」

問及馬如龍生前是否有交代後事？黃士庭說，「爸爸最放心不下是媽媽，在很久之前，他就講說這天遲早會來，媽媽一定要照顧好，最疼的孫子也要照顧好，媽媽比較柔弱，如果他走了媽媽會很傷心，不可以他倒下媽媽也垮台，所以我一直很保護媽媽。」告別式相關也還未確認，怕提早準備沛小嵐會傷心，但馬如龍生前提倡環保，謝絕花籃。

▲▼馬如龍兒子出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲黃士庭說，馬如龍最後一段路，走得舒服沒病痛。（圖／記者季相儒攝）

對於最後的醫療救治，黃士庭表示，一切按照馬如龍交代，「他希望像奶奶一樣，自然地走不會痛，新光醫院對家屬的用心我們有體會，也給我們很多鼓勵，照爸爸意思讓他完成想走的那段路，我們不能違背他的意思。」

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