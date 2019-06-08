ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

回憶殺！王力宏飆《蓋世英雄》...霸氣脫了「老婆在看！」

記者蔡琛儀／台北報導

「金曲歌王」王力宏出道24年，去年啟動全新「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會，8、9日一連兩天在台北小巨蛋舉行，這也是王力宏睽違8年四度攻蛋，以科幻的大型太空艙作為炫目舞台場景，打造穿越時空的概念。唱完《A.I.愛》後，王力宏更是大方脫下身上的外套，露出精實壯碩的手臂肌；老婆李靚蕾也甜蜜愛相隨，坐在貴賓區第一排力挺老公。

▲▼王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會台北站第一天。（圖／記者張一中攝）

▲▼王力宏開唱，老婆李靚蕾亮麗相挺。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼王力宏,李靚蕾。（圖／記者張一中攝）

今晚台北站是本輪巡迴第28場，演唱會一開場，王力宏化身由2060年穿梭時空回到現代的「龍的傳人」，伴隨搶眼銀色龍身吉他「巴哈姆特」霸氣降臨，接著與16名舞者齊舞演唱《蓋世英雄》揭開序幕，將現場氣氛瞬間吵得嗨翻天。

不過他一開場，兩側螢幕就因LED熱當機沒有訊號，幸好後來重新開機就恢復原狀。王力宏隨後繼續獻唱經典歌曲《愛你等於愛自己》和《唯一》，「昨天我去機場接機，我第一次去接粉絲的機。」當唱到《A.I.愛》、《美》快歌段落時，炫目舞台效果瞬間讓小巨蛋成超大舞廳包廂，他更熱情與女舞者熱舞，展現不同以往的一面。

▲▼王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會台北站第一天。（圖／記者張一中攝）

▲▼王力宏又唱又跳將小巨蛋現場氣氛都炒熱。（圖／記者張一中攝）

▲▼王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會台北站第一天。（圖／記者張一中攝）

今晚現場擠滿1.1萬人，為了回饋歌迷，他將距離地面3米「巨型空橋」直接伸向觀眾席自彈自唱，從硬體、服裝、歌單編排上，為台北站的樂迷們準備不少驚喜，王力宏更親自自掏腰包砸了將近3千萬元的製作費。

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

閃婚林志玲2天…AKIRA爆引退！　圈內人曝「他不能繼續跳舞了」

閃婚林志玲2天…AKIRA爆引退！　圈內人曝「他不能繼續跳舞了」

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

閃婚林志玲2天…AKIRA爆引退！　圈內人曝「他不能繼續跳舞了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王力宏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 丫頭越南放送「長輩圖」泳衣炸出半球！　私人沙灘拍全身美照
  2. How福婚宴精美菜色曝光了！　「藏小巧思」超貼心
  3. 吳建豪《街舞》練習到骨折！　「打石膏、拄拐杖」堅持錄影
  4. 快訊／《還珠格格》永琪幕後配音員病逝！　享年49歲
  5. Jennie上台沒多久「突喘不過氣」！　忍痛苦微笑影片曝光…粉絲心碎了
  6. 回憶殺！王力宏飆《蓋世英雄》...霸氣脫了「老婆在看！」
  7. 太久沒見面...一回家兒子狂哭　林宥嘉超心疼
  8. 兒子「變性長髮正妹」勾引色胚老爸！　貼身摸臉「喜歡嗎」下秒遭強吻
  9. 霍建華機場抱2歲小海豚被拍！　探班林心如「父女互動」超有愛
  10. 林志玲度蜜月不忘挺好友　送花籃捧場王力宏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366