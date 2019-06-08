回憶殺！王力宏飆《蓋世英雄》...霸氣脫了「老婆在看！」

記者蔡琛儀／台北報導

「金曲歌王」王力宏出道24年，去年啟動全新「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會，8、9日一連兩天在台北小巨蛋舉行，這也是王力宏睽違8年四度攻蛋，以科幻的大型太空艙作為炫目舞台場景，打造穿越時空的概念。唱完《A.I.愛》後，王力宏更是大方脫下身上的外套，露出精實壯碩的手臂肌；老婆李靚蕾也甜蜜愛相隨，坐在貴賓區第一排力挺老公。

▲▼王力宏開唱，老婆李靚蕾亮麗相挺。（圖／記者張一中攝）

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今晚台北站是本輪巡迴第28場，演唱會一開場，王力宏化身由2060年穿梭時空回到現代的「龍的傳人」，伴隨搶眼銀色龍身吉他「巴哈姆特」霸氣降臨，接著與16名舞者齊舞演唱《蓋世英雄》揭開序幕，將現場氣氛瞬間吵得嗨翻天。

不過他一開場，兩側螢幕就因LED熱當機沒有訊號，幸好後來重新開機就恢復原狀。王力宏隨後繼續獻唱經典歌曲《愛你等於愛自己》和《唯一》，「昨天我去機場接機，我第一次去接粉絲的機。」當唱到《A.I.愛》、《美》快歌段落時，炫目舞台效果瞬間讓小巨蛋成超大舞廳包廂，他更熱情與女舞者熱舞，展現不同以往的一面。

▲▼王力宏又唱又跳將小巨蛋現場氣氛都炒熱。（圖／記者張一中攝）

今晚現場擠滿1.1萬人，為了回饋歌迷，他將距離地面3米「巨型空橋」直接伸向觀眾席自彈自唱，從硬體、服裝、歌單編排上，為台北站的樂迷們準備不少驚喜，王力宏更親自自掏腰包砸了將近3千萬元的製作費。