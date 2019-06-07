王嘉爾、Lucas自稱中文達人「30秒連錯6次」　粉絲一看超反轉：我也不會

記者張筱涵／綜合報導

藝人王嘉爾（Jackson）和Lucas（黃旭熙）常常因為中文不好鬧笑話，日前他們一起上《奔跑吧》（《跑男》第七季），共組一隊闖關時自稱「中文達人」卻鬧出許多笑話，結果觀眾一看題目超反轉：「我們也不會。」

▲王嘉爾、Lucas在《奔跑吧》同隊鬧出許多笑料。（圖／翻攝自《奔跑吧》微博）

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王嘉爾、Lucas被分派一起念字卡的時候自信感十足，聲音宏亮又有氣勢，結果Lucas才剛說完「兩名不同部隊」就被Angelababy更正說是「部門」；接著換王嘉爾念，他皺著眉頭但看起來毫無阻礙文法又正確，結果念到「穿上毛衣」時被Angelababy發現根本亂念，字卡寫的是「帽衫」才對，讓其他人哭笑不得。

▲王嘉爾和Lucas念錯都被Angelababy抓包。（圖／翻攝自《奔跑吧》微博）

找路人寫艱難中文環節時，王嘉爾一看到「貔貅」和「饕餮」的時候嚇得說「還好不是我（要念）」，Lucas則露出無奈笑容說：「我一個星期我都讀不出來。」接著面臨「闖關東」的關是指什麼地方的提問，王嘉爾又向李晨提問「關東」是什麼，直接略過不認識的「闖」字，可以說是只要不會的字就跳過或講成自己想像中的字。

▲王嘉爾和Lucas面對難題超崩潰。（圖／翻攝自《奔跑吧》微博）

最後Lucas看起來有些崩潰，竟試圖引用李小龍經典電影《精武門》名台詞，結果卻把「我少讀書，你不要騙我」說成「我讀得書『小』，別騙我」，王嘉爾一聽到前句也自信滿滿接著說「別欺負我」結果也沒說對。短短30秒的預告（刪去片頭片尾畫面）中就連錯了6個部分，也難怪Lucas說自己是中文達人的時候會被笑「你是怎麼好意思號稱中文達人的」。

▲Lucas自稱中文達人被吐槽。（圖／翻攝自《奔跑吧》微博）

事實上，王嘉爾和Lucas首登場自我介紹時，一聽到對方說彼此共通點就是中文不好還激動反駁：「誰中文不好！」不過觀眾們看預告時原本笑得燦爛，結果一看到題目「貔貅」、「饕餮」時也不敢笑了，因為大部分人都說：「太難為人啦！連我也不太會！」

►王嘉爾、Lucas爆笑預告影片。