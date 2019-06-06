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春風視訊照外洩　竟是國際巨星...放話這天不見不散

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹三人在圈內人緣相當好，不過近日春風PO出一張視訊通話截圖，通話對象竟是傳奇饒舌大老冰塊酷巴（Ice Cube），且Ice Cube的IG追蹤只有四人，其中一個就是春風，更是令網友都驚訝不已兩人是如何搭上線。

▲▼玖壹壹出席金曲獎入圍名單公布記者會。（圖／記者張一中攝）

▲玖壹壹近日正忙著準備8月的高雄巨蛋演唱會。（圖／資料照，記者張一中攝）

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Ice Cube和另一名傳奇饒舌巨星Dr.Dre都是美國嘻哈界最有影響力之一的團體「N.W.A」前成員。據了解春風和Ice Cube是最近才剛透過共同友人介紹認識，人在深圳出席活動的Ice Cube不僅親自跟他視訊打電話，還錄製一段影片鼓勵正在準備演唱會的玖壹壹，表示想去看他們的演出，更用中英文夾雜幫忙宣傳：「玖壹壹concert，August 17，不見不散。」讓春風開心不已。

▲▼玖壹壹,春風,ice cube。（圖／翻攝春風Instagram）

▲▼Ice Cube親自錄影片替玖壹壹演唱會宣傳，還和春風視訊。（圖／翻攝春風Instagram）

▲▼玖壹壹,春風,ice cube。（圖／翻攝春風Instagram）

雖然玖壹壹目前校園、商業活動仍然滿檔，但因為演唱會時間越來越近，團員們正在進入備戰狀況，也互相討論演出的內容是否要調整，目前也著手討論演出歌單，同步與製作單位源活討論當天的演出內容；此外，團員們也各自強化自己體力，希望能夠在8月17日跟大家一起一票玩到底。

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春風, 玖壹壹, Ice Cube, 冰塊酷巴

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