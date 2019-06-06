張棟樑醋勁大發！　追到台南宣示主權…連俞涵偷笑：真可愛

記者李欣容／綜合報導

張棟樑、連俞涵主演三立週五華劇《一千個晚安》步調緩慢，圍繞在親情與台灣美景，並無濃烈感情戲，但隨劇情發展，兩人關係越來越曖昧，張棟樑因福地祐介的出現醋勁大發。私下他不是會輕易吃醋的人，若真的有醋意，也會冷靜掩飾情緒，不讓女友發現。

▲張棟樑劇中慢慢對連俞涵產生好感 。（圖／三立提供）

張棟樑本週醋勁大發，現實生活中，他也有為了女友吃醋的經驗，張棟樑覺得女友為自己吃醋是很甜蜜可愛，在乎對方的反應，但若是自己吃對方的醋，發現醋意上來，他會努力先冷靜下來，並趕快掩飾自已的情緒，不要被對方發現。

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▲左起張棟樑、連俞涵、福地祐介 。（圖／三立提供）

張棟樑表示自己的個性不喜歡拐彎抹角，屬於丟直球派，有把握就會直接出手，但他對感情不會強求，若是需要去爭去搶，代表女生的心意猶疑不定，那他會選擇直接放棄這段感情，假如女生很明顯的與他情投意合，張棟樑假裝害羞地說：「那我會釋出一些些情意讓對方知道。」

▲福地祐介和連俞涵玩自拍，張棟樑硬要湊在後面。（圖／三立提供）

連俞涵在劇中有不少桃花，但私下她的戀愛雷達卻很不敏銳，常覺得自己沒人追，但其實是太遲鈍，她認為桃花不用多，遇到對的人才重要，而劇中張棟樑吃醋模樣，她笑說就像小孩子一樣，相當可愛。