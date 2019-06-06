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泫雅倒數來台！現身高雄熱唱　中文打招呼..最後飛吻融化了

記者盧薇淩／台北報導

韓國樂壇性感巨星泫雅宣布7月6日到高雄「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」開唱，睽違2年再訪台，這回是泫雅首度在高雄獻唱。談到再度訪台的心情，熱愛美食的她，對於南台灣的美食躍躍欲試，很希望能抽空一遊高雄，而她也親自錄製宣傳影片，一開口就用中文跟台灣粉絲打招呼，最後更送上飛吻。

▲▼炫雅啤酒節 。（圖／寬寬整合行銷）

▲泫雅倒數在高雄開唱 。（圖／寬寬整合行銷）

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出道十二年，被媒體譽為韓國性感「小野馬」的泫雅，多次來台卻是首度在高雄開唱。自從公布了她加入「高雄啤酒音樂節」演出陣容後，引發粉絲們火爆反應，而為了和歌迷們直接互動，泫雅特別練了流利中文，先行錄製了宣傳影片，直說：「大家好！我是泫雅！」貼心問候讓大家特別暖心，也期待和大家度過美好時光。

泫雅透露目前正全心準備啤酒節的表演內容，請大家多多期待她爆發力十足的舞台表演，宣傳影片最後更送上飛吻，可愛地撩了粉絲。而今天是她的生日，昨晚也在個人IG放上和男友E’Dawn的甜蜜合照，閃瞎大批網友。

▲▼炫雅啤酒節 。（圖／寬寬整合行銷）

▲泫雅6日過生日 。（圖／寬寬整合行銷）

啤酒節盛事「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，將在7月5日起一連三日，於高雄夢時代正對面廣場盛大登場。今年卡司集結17組知名歌手及人氣樂團輪番演出，除了剛出爐的金曲獎聲猛入圍者盤點其中，更有「韓國性感巨星」泫雅、楊丞琳、吳青峰、等人氣歌手，399元預售票已於售票系統開賣。

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泫雅, 楊丞琳, 青峰, 高雄啤酒節

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