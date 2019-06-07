弘大漫畫咖啡廳換新家！記得走上屋頂...戶外美到拍不停

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

前兩年相當紅的漫畫風格咖啡廳「CAFE 延南洞239-20」，現在搬新家到另一處空間更大些的地方，店名也已改成「CAFE 延南洞223-14」！（別再跑去舊的地址囉）延續一貫的漫畫風格，這間新店比原先的還更加華麗，更好拍照了！而且還多了一個屋頂戶外空間，那裡也超可愛，喜歡拍照打卡的朋友你們會愛的地方！

換了新家的「CAFE 延南洞223-14」，外觀比之前的舊址還要醒目許多，它在延南洞比較後端的地方，這一帶也有不少特色咖啡廳，其中一間就是安妮很喜歡的「Cafe Highwaist」，因為兩間距離很近，加上這次的住宿就在延南洞附近，所以到首爾的第一晚就直接連跑兩間XD

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正式進入咖啡廳前，光是看到大門前這漫畫風的地板及可愛沙發，就讓人忍不住開始按快門啊～～～

不過，或許是有太多人是進來拍拍照就走人？所以店家有張貼告示，「拍照只允許在飲料或食品購買之後」，這點再請各位留意一下。



此外，還有一些注意事項，像是店內餐具不能攜帶出去丶天候不佳時頂樓空間不開放丶屋頂不適合13歲以下兒童使用...之類的，也請來到咖啡廳的旅人們共同來遵守囉～

進來咖啡廳後，先來到櫃檯點餐，菜單上標註了英文丶中文與日文，點餐相當方便、不怕看不懂，因為不想連喝兩杯咖啡怕晚上睡不著，最後安妮選擇在這裡先點「紅茶拿鐵」來喝。（但事後想想...紅茶不是也有咖啡因嗎.....XDDD）



我點的熱紅茶拿鐵（其實就是奶茶）是左邊那一杯，右邊的是旅伴點的冰巧克力拿鐵，冰巧克力拿鐵原本上面有蓋了一個巧克力造型杯蓋，相當可愛喔！我點的這杯熱奶茶，說實在的還不錯喝耶！不會太甜丶喝起來挺香醇的。

我們抵達的時間大概是晚上快七點，此時店內只有少數幾桌的客人，可以利用這空檔趕緊拍照，後來陸陸續續進來好幾組客人（可能是吃完晚餐來續攤？），還好照片已經拍得差不多了！

雖然之前沒有實際去過舊址只看過照片，不過這樣看起來，新的咖啡廳環境似乎真的寬敞不少，整體華麗度也提升許多，把咖啡廳設計成黑白漫畫風，這點子真的讓人意想不到，若是安妮的話，就算要開咖啡廳，這輩子也不會想到要用成漫畫風格....^^"

咖啡廳裡還有處像包廂的空間，裡頭主要有一張大長桌與兩張小桌，牆上有面長鏡，透過鏡子看到漫畫風的空間很有趣，突然想拍下鏡子裡的我，不過回家整理照片時覺得，當時自己到底為何要蹲在椅子後而不坐著？不解XDD



這邊還設了高腳坐椅及梳妝台，這兩處也是來到咖啡廳客人喜愛的拍攝點。

新家環境真的挺美，拍照起來都好好看呀！慶幸我們抵達的時間客人不多，可以盡情的取自己想拍的角度。



IG上許多韓妞會拍的角度，就是面向包廂這個方向，看韓妞們拍起來好美，於是自己也想來效法一下，但本人非常不會擺POSE，傷各位眼不好意思啊XD

除了拍整體環境外，也可以拍拍咖啡廳某處特寫，安妮覺得拍起來也是美美的，大家也可以找尋自己喜歡的角度拍攝：）

最後我們順便上樓到屋頂看看戶外空間，空間雖然不大，但是還挺可愛有趣的呢！

安妮最喜歡的就是曬衣架上的衣服了～～～～漫畫風的衣服真的好可愛，讓人會心一笑，加上此時太陽才剛完全下山，天空有美美的藍色，拍出來的照片顏色很美。雖然當時已經五月，但晚上其實挺冷的...無法在這坐太久^^"如果天氣再暖一些，晚上坐在這吹吹風聊聊天挺不錯的。



晚上的咖啡廳外觀依舊亮眼。

．CAFE 延南洞223-14的位置

（圖／韓巢中文地圖）

整體來說，搬新家後的「CAFE 延南洞223-14」，整體佈置與設計都更為華麗，拍照的效果相當不錯，雖然只點了一杯飲料，不過味道不錯，服務人員也相當親切。喜歡拍照的朋友不妨可以來坐坐囉！

地址：首爾特別市麻浦區城美山路161-10 서울특별시 마포구 성미산로 161-10（道路名地址）

首爾特別市麻浦區延南洞223-14 서울특별시 마포구 연남동 223-14（地段名地址）

電話：010-7252-8633

時間：11:00-21:00

交通：地鐵2號線「弘大站」3號出口，步行約15分鐘

官方IG： https://www.instagram.com/ynd239.20_cafe/

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

安妮小姐

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