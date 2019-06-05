頑童大淵6月新動向曝光！　登場助陣熱狗暖一波

記者蔡琛儀／台北報導

熱狗睽違七年推出新專輯《廢物》，新歌《改變》的歌詞，改編自張震嶽1997年的歌曲《改變》，MV還找來40位粉絲拍攝推擠畫面，讓熱狗事後直呼：「超爽的啊！哪會痛。」

▲▼張震嶽助陣熱狗新歌MV。（圖／本色提供）

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《改變》乍聽之下是一首憤世作品，直指社會的荒誕與不公，但熱狗認為既然無法推開來自生命的改變，就改變自己，連勇氣或夢想都不必，不想一敗塗地只要看清自己後起而行。為了讓這首歌聽起來更磅礡，製作人在拍MV前最後一刻緊急找來交響樂團，為這首歌注入弦樂，連張震嶽和樂手都來助陣。

由於MV導演是熱狗的粉絲，更不惜成本的找了有「MV界勞斯萊斯」稱號的機器BOLT，中文名稱是高速自由移動攝影機，可以直接將拍攝的影像合在一起，讓同一個畫面中人物可以突然出現跟消失，因此MV中可以出現熱狗跟自己battle的畫面，還需要人力在機器下方手動轉圈。

▲▼40名熱狗的粉絲動員來演推擠戲。（圖／本色提供）

熱狗本月也即將在北中南三處演出，更特地選擇小場地，演出結束後還將直接舉辦專輯簽名會，頑童MJ116成員大淵也將化身「DJ Muta」，幫大師兄擔任三場演出的暖場DJ。