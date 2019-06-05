ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

【廣編】男孩特區在台灣最後一場演出　西城男孩前團員布萊恩當嘉賓

▲ 男孩特區在台灣最後一場演出 西城男孩前團員布萊恩當嘉賓。（圖／狂人娛樂）

【廣編】

圖、文／狂人娛樂提供

男孩特區 （Boyzone）在台灣的最後一場演唱會即將於6月22日（六）下午6點於國立體育學院（林口體育館登場），此次演出將會是男孩特區12月正式解散之前的最後一次亞洲巡迴演出，團員們也特別請樂迷一起來跟他們說再見！

此次的演唱會男孩特區演唱多首經典的歌曲，包含：《No Matter What》、《All That I Need》、《Love Me For A Reason》、《Words》、《You Needed Me》、《Love Me For A Reason》、《When You Say Nothing At All》…等多首經典歌曲。

此次演唱會也將特別邀請到西城男孩前團員布萊恩麥克法登(Bryan McFadden)前來助陣擔任暖場嘉賓，布萊恩於1998年加入西城男孩並於2004年離開西城男孩展開了自己的個人歌唱生涯，2016年還與男孩特區團員Keith Duffy組成了Boyzlife樂團展開巡迴演出，此次受邀來台灣擔任暖場演出布萊恩也相當的開心。為了讓台灣樂迷能夠與男孩特區近距離接觸，購買最高票價4,500元的樂迷就有機會可以抽中合影留念的機會，得獎名單將會於6月20日（四）公告於官方臉書。

請繼續往下閱讀...

海關犬上班緊張！找訓犬員撒嬌　隔壁老鳥這反應笑翻33萬人

推薦閱讀

「精通7語言、4樂器！」史上第一位天才女博士　Google首頁紀念她373歲冥誕

「精通7語言、4樂器！」史上第一位天才女博士　Google首頁紀念她373歲冥誕

快哭吧！研究證實：大哭會變瘦　「這3小時飆淚」脂肪燒更快

快哭吧！研究證實：大哭會變瘦　「這3小時飆淚」脂肪燒更快

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

男孩特區, 西城男孩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／布萊德彼特《星際救援》預告搶先首播！找尋父親消失外太空16年真相
  2. 于美人靈堂前與賀一航聊天「希望可以到更好的地方！」
  3. 【廣編】男孩特區在台灣最後一場演出　西城男孩前團員布萊恩當嘉賓
  4. 祈禱！馬如龍昏迷躺加護病房　李㼈集氣：快好起來
  5. 對你愛不完！郭富城相隔7年回來　「中秋節」小巨蛋開唱
  6. 安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少
  7. 蔡依林第一秒「沒認出孫盛希」　下秒暖舉讓她感動好久！
  8. 「月亮歌后」李珮菁癱坐輪椅40年　宣布好消息：我的腳會踢了！
  9. 賀一航病逝　許效舜靈異體質感應：他在那邊開餐廳秀
  10. 一樣是大腸癌3期！　賀一航和他「關鍵選擇」人生結局大不同

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366