【廣編】男孩特區在台灣最後一場演出　西城男孩前團員布萊恩當嘉賓

【廣編】



圖、文/狂人娛樂提供

男孩特區 (Boyzone)在台灣的最後一場演唱會即將於6月22日(六)下午6點於國立體育學院(林口體育館登場),此次演出將會是男孩特區12月正式解散之前的最後一次亞洲巡迴演出,團員們也特別請樂迷一起來跟他們說再見!

此次的演唱會男孩特區演唱多首經典的歌曲,包含:《No Matter What》、《All That I Need》、《Love Me For A Reason》、《Words》、《You Needed Me》、《Love Me For A Reason》、《When You Say Nothing At All》…等多首經典歌曲。

此次演唱會也將特別邀請到西城男孩前團員布萊恩麥克法登(Bryan McFadden)前來助陣擔任暖場嘉賓,布萊恩於1998年加入西城男孩並於2004年離開西城男孩展開了自己的個人歌唱生涯,2016年還與男孩特區團員Keith Duffy組成了Boyzlife樂團展開巡迴演出,此次受邀來台灣擔任暖場演出布萊恩也相當的開心。為了讓台灣樂迷能夠與男孩特區近距離接觸,購買最高票價4,500元的樂迷就有機會可以抽中合影留念的機會,得獎名單將會於6月20日(四)公告於官方臉書。