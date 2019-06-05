【廣編】男孩特區在台灣最後一場演出　西城男孩前團員布萊恩當嘉賓





【廣編】



圖、文／狂人娛樂提供

男孩特區 （Boyzone）在台灣的最後一場演唱會即將於6月22日（六）下午6點於國立體育學院（林口體育館登場），此次演出將會是男孩特區12月正式解散之前的最後一次亞洲巡迴演出，團員們也特別請樂迷一起來跟他們說再見！

此次的演唱會男孩特區演唱多首經典的歌曲，包含：《No Matter What》、《All That I Need》、《Love Me For A Reason》、《Words》、《You Needed Me》、《Love Me For A Reason》、《When You Say Nothing At All》…等多首經典歌曲。

此次演唱會也將特別邀請到西城男孩前團員布萊恩麥克法登(Bryan McFadden)前來助陣擔任暖場嘉賓，布萊恩於1998年加入西城男孩並於2004年離開西城男孩展開了自己的個人歌唱生涯，2016年還與男孩特區團員Keith Duffy組成了Boyzlife樂團展開巡迴演出，此次受邀來台灣擔任暖場演出布萊恩也相當的開心。為了讓台灣樂迷能夠與男孩特區近距離接觸，購買最高票價4,500元的樂迷就有機會可以抽中合影留念的機會，得獎名單將會於6月20日（四）公告於官方臉書。