東區驚見南珉貞倒奶　安芝儇也爆乳助陣　粉絲暴動包圍

記者葉文正／台北報導

富邦勇士啦啦隊女神南珉貞與台鋼女神安芝儇，今天不約而同參加2024台北網紅節活動，而南珉貞甚至還倒奶見粉絲，讓粉絲瘋狂，結束後兩人還被粉絲們包圍，場面熱鬧。

▲南珉貞笑到倒奶見客，安芝儇在旁陪笑。（圖／記者葉文正攝）

南珉貞跟安芝儇說，很開心在台灣可以參加頒獎典禮，希望將來可以參加更大的典禮。南珉貞更表示，這一年在台灣經歷好多事情，粉絲跟球隊都有很多難忘的事情，真的很開心。

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▲笑到無法停止。（圖／記者葉文正攝）

而12強棒球賽即將在台灣開打，被問是否要留在台灣支持韓國隊，南珉貞則笑說：「既然在台灣，身為韓國人，一定要幫韓國隊加油，但是希望台灣隊也加油，為什麼一定只能選一個呢。」

▲兩人裝扮一黑一白。（圖／讀者提供）

至於兩人是否認識了新的約會對象？南珉貞笑說，如果說台灣沒見過什麼男人，對現場的男生太抱歉了，但私下其實沒甚麼機會認識，都在工作上，但不排除跟台灣男性交往。還說已經有男朋友了，就是現場這些男生，安芝儇則說她喜歡的男人一定要只能對她好，相當嚴格。

▲兩人被粉絲包圍。（圖／記者葉文正攝）

而兩人禮服刻意一黑一白，南珉貞笑說，我穿白色我贏，一旁安芝儇則面無表情，引起粉絲大笑。