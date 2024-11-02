日本超巨I級女神要來台灣了！　「比基尼罩不住全溢出」驚人畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

繼「日本最情色寫真偶像」森咲智美後，年底將舉辦的「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」主辦單位再公布新一波卡司，將邀請有「東洋乳神」封號的寫真女星天木純來台。

▲▼「東洋乳神」天木純擁有童顏巨乳的外貌。（圖／TSE提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

擁有99I、57、84驚人好身材的天木純，因為撞臉AKB48的渡邊麻友，又被封為「巨乳版渡邊麻友」，過去天木純也曾在台灣留下比基尼泡湯照，扮演過性感版春麗，少少的布料幾乎罩不住她的I級身材。身高148公分的她，童顏巨乳的外型更讓她成為最強性感寫真女星，無論是寫真集或周邊商品，銷量始終居高不下。

29歲的天木純去年在台灣以VTuber身份出道，她持續學習中文，第一時間就以繁體中文在IG發文，向粉絲們報告要來參加「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」。俏皮的她先用「各位安安，萬聖節快樂」拉近和台灣粉絲之間的距離，隨後寫下「我去台灣，我收到了很熱熱熱門的表演邀約！我今年將第一次出現」。

▲▼天木純被說撞臉AKB48的渡邊麻友。（圖／TSE提供）

她不忘向台灣粉絲喊話：「居住在台灣的大家，如果來看我的話，我會很高興。」因為展期是12月27日至29日，天木純開心形容「能在台灣待這麼久，簡直就是做夢一樣」，喊話：「讓我們一起玩得開心吧，並拍照。」