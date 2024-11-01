趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思憑藉多部熱門電視劇如《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等走紅，然而人紅是非多，她屢次遭質疑整形，為此她曾曬出素顏化妝影片來間接回應質疑。1日晚間她登上直播間帶貨，迅速地就登上熱搜，而原因正是她在直播中的模樣令廣大網友認不出是她。

▲趙露思人紅是非多，最近又因為臉蛋前後差異而遭疑整形。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思1日晚間在直播帶貨，有網友曬出一系列直播的截圖，從圖片中可以看到她五官似乎與以往有很大差別，看不出是妝容還是直播特效過重的關係，「趙露思直播」火速攀上微博熱搜，掀起超高討論度，先前疑似整形的話題又再度浮出水面。

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▲趙露思今天晚上直播的截圖。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛驚呼「怎麼變了好多」、「她怎麼整成這樣了…《星漢》的時候已經挺好看的了…」、「這鼻子是認真的嗎」、「都快整成張予曦了」、「這個臉是日拋啊」、「她身邊是沒有說真話的人了嗎？每次活動出來妝容真的讓人膽戰心驚」、「這麼瘦了這直播就別開濾鏡了」，但也有人認為是特效關係，其餘則是粉絲瘋狂刷她的新劇宣傳，試圖洗掉負面評論。

稍早，趙露思則親自在微博曬出一系列自拍照，內文寫下「律師來之前，我們不會說任何話的」，疑似是在自嘲又因為臉蛋近況上熱搜，也藉此想間接反擊整容說法。