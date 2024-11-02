記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber家寧引發網路上對於「心靈課程」的深入討論，網紅福爾思庭也拍片揭密課程中隱藏的「洗腦」風險，課程內容除了被挖瘡疤外，還需要「演戲」，有女學員還被指定要在所有人面前表演「多重性高潮」，當下她不覺得有任何奇怪的地方，直到脫離後回想一切才覺得頭皮發麻。

▲福爾思庭爆料心靈課程內幕。（圖／翻攝自福爾思庭YT）

福爾思庭在影片中揭露心靈課程的上課內容，在第2階段上課第4天時，導師會要求學員租借衣服表演，有男學員得脫掉上衣跟褲子，全身只剩下一條三角褲，她表示當時因為全班都一起度過了很多自揭傷疤的過程，所以並不覺得奇怪，「你看到他們那樣的轉變你會覺得，喔超好笑的，會整個很樂在其中，不會覺得哪裡怪怪的。」

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▲福爾思庭爆料心靈課程內幕。（圖／翻攝自福爾思庭YT）

不只男生，還有女學員被指定要表演多重性高潮，福爾思庭直言，一般人會覺得這是非常私密的事情，如何在眾人面前表演，但學員們卻非常大方，反而覺得這一切都是合理的，如果學員不願意，也會被導師強迫，她也透露由於學員們在上課期間經常晚睡早起，精神狀態並不清晰，才使得更容易被控制，「他們（導師）先摧毀我們，再給我們適度的安慰，我們這時候就會覺得他們就是我們的拯救者。」