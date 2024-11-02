ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR福爾思庭上心靈課「女學員當眾表演多重性高潮」！全班一起看　痛揭PUA內幕

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber家寧引發網路上對於「心靈課程」的深入討論，網紅福爾思庭也拍片揭密課程中隱藏的「洗腦」風險，課程內容除了被挖瘡疤外，還需要「演戲」，有女學員還被指定要在所有人面前表演「多重性高潮」，當下她不覺得有任何奇怪的地方，直到脫離後回想一切才覺得頭皮發麻。

▲福爾思庭爆料心靈課程內幕。（圖／翻攝自福爾思庭YT）

▲福爾思庭爆料心靈課程內幕。（圖／翻攝自福爾思庭YT）

福爾思庭在影片中揭露心靈課程的上課內容，在第2階段上課第4天時，導師會要求學員租借衣服表演，有男學員得脫掉上衣跟褲子，全身只剩下一條三角褲，她表示當時因為全班都一起度過了很多自揭傷疤的過程，所以並不覺得奇怪，「你看到他們那樣的轉變你會覺得，喔超好笑的，會整個很樂在其中，不會覺得哪裡怪怪的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲福爾思庭爆料心靈課程內幕。（圖／翻攝自福爾思庭YT）

▲福爾思庭爆料心靈課程內幕。（圖／翻攝自福爾思庭YT）

不只男生，還有女學員被指定要表演多重性高潮，福爾思庭直言，一般人會覺得這是非常私密的事情，如何在眾人面前表演，但學員們卻非常大方，反而覺得這一切都是合理的，如果學員不願意，也會被導師強迫，她也透露由於學員們在上課期間經常晚睡早起，精神狀態並不清晰，才使得更容易被控制，「他們（導師）先摧毀我們，再給我們適度的安慰，我們這時候就會覺得他們就是我們的拯救者。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

直擊／劉德華中午開唱「陳志強曾崩潰哭...終於來了」　身邊不是曾智希！

直擊／劉德華中午開唱「陳志強曾崩潰哭...終於來了」　身邊不是曾智希！

過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

福爾思庭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 歸化台灣6年！　吳鳳見鄰居「暖心1舉動」大讚：台灣無名英雄真的很多
  2. S級女優小宵虎南爆引退！AV達人證實　「被封三上悠亞接班人」粉絲崩潰
  3. 八點檔女星睡到一半「床上驚見一大灘水」！嚇揭真相：大家要多注意
  4. 劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了
  5. YTR上心靈課「女學員當眾表演多重性高潮」！全班一起看　痛揭PUA內幕
  6. 正妹直播主「鏡頭前脫衣帶貨」！10秒換一套驚人速度爆紅　萬人看暈
  7. 李雅英「中正紀念堂中空熱舞」0偽裝！被拍解放細肩帶 鉛筆腿全看光
  8. 楊祐寧對戲不按牌理出牌！曾沛慈突收「女性內褲」秒出戲
  9. 英路邊目睹「女滑手機直接被小偷抽走」！YTR金針菇嚇：謝謝台灣治安好
  10. NanaQ失戀認了「被很多男生+IG」！驚覺1跡象秒消失：不要變得跟我一樣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366