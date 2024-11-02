曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬與辰亦儒結婚4年後，8月中旬證實懷孕的好消息，喜獲眾人祝福。近日格外引起討論的是，她挺著孕肚入鏡時，若隱若現出豐滿上圍和側胸，至今已吸引3.3萬人按讚。

▲曾之喬一坐下來，大肚現形。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



照片中，可以看到曾之喬放下一頭及胸長髮，化上精緻妝容，身穿深藍色寬鬆長洋裝，裙襬暈染設計別具巧思，相當映襯她的白皙肌膚。正面深V剪裁開到胸下，自然而然溢出東西半球，性感又迷人。

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▲曾之喬懷孕後身材依然很好。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



當曾之喬坐在椅子上拍照時，渾圓孕肚自動現形，好身材引來Sandy（吳姍儒）、熊熊（卓毓彤）分別留言直誇「漂亮」、「辣媽咪」，同樣是人母的隋棠也附上了好多顆愛心圖案。

▲▼不少藝人朋友都有留言讚美曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



事實上，曾之喬的預產期是在年底，日前舉辦性別派對時，她沒有選擇傳統的粉紅色或藍色氣球，而是用她最喜歡的綠色來代表女生，和老公最喜歡的白色來代表男生，並且溫柔地跟兒子說：「這一切的一切，都是對你的愛和祝福，不論你的生命將會經歷什麼。」