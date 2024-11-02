ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬與辰亦儒結婚4年後，8月中旬證實懷孕的好消息，喜獲眾人祝福。近日格外引起討論的是，她挺著孕肚入鏡時，若隱若現出豐滿上圍和側胸，至今已吸引3.3萬人按讚。

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬一坐下來，大肚現形。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

照片中，可以看到曾之喬放下一頭及胸長髮，化上精緻妝容，身穿深藍色寬鬆長洋裝，裙襬暈染設計別具巧思，相當映襯她的白皙肌膚。正面深V剪裁開到胸下，自然而然溢出東西半球，性感又迷人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬懷孕後身材依然很好。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

當曾之喬坐在椅子上拍照時，渾圓孕肚自動現形，好身材引來Sandy（吳姍儒）、熊熊（卓毓彤）分別留言直誇「漂亮」、「辣媽咪」，同樣是人母的隋棠也附上了好多顆愛心圖案。

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼不少藝人朋友都有留言讚美曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

事實上，曾之喬的預產期是在年底，日前舉辦性別派對時，她沒有選擇傳統的粉紅色或藍色氣球，而是用她最喜歡的綠色來代表女生，和老公最喜歡的白色來代表男生，並且溫柔地跟兒子說：「這一切的一切，都是對你的愛和祝福，不論你的生命將會經歷什麼。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

推薦閱讀

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂

被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂

300萬鋼琴女神萬聖節精靈裝辣暈！「黑內衣+黑絲襪」魔鬼身材現形

300萬鋼琴女神萬聖節精靈裝辣暈！「黑內衣+黑絲襪」魔鬼身材現形

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂

300萬鋼琴女神萬聖節精靈裝辣暈！「黑內衣+黑絲襪」魔鬼身材現形

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾之喬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊
  2. Apple飛日本「住飯店出糗」！回房馬上怪老公：櫃檯一定覺得我瘋了
  3. 《黑澀會》Apple躲廁所擠奶　老公心疼：我不要妳那麼辛苦
  4. 李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動
  5. 曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪
  6. 李玉璽簡廷芮再續前緣　荒島求生存　李玉璽傷到那一根成悲劇
  7. 小孟老師／11月2日星座運勢　獅子幸運粉紅色「感情熱絡」
  8. 蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳
  9. 被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂
  10. 不斷更新／韓星活動11月售票看這裡！　燦烈2024二度來台南下開唱

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366