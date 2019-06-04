言承旭舊愛認證：他最愛林志玲！　交往期間看出端倪「他們一直還有聯絡」

圖文／鏡週刊

張熙恩曾是林志玲在凱渥時的師妹，她近來宣告重回演藝圈，將朝歌手、演員之路發展。張熙恩之前和言承旭、林志玲的三角關係讓人霧裡看花，接受專訪時，她坦承和言承旭熱戀時，言承旭心裡仍有林志玲，而且言承旭與林志玲始終都有連絡。

曾拍過《真愛找麻煩》、電影《角頭》的張熙恩，令人印象最深刻的，卻是五年前被爆與言承旭同遊美國，當時言承旭回應：「張熙恩是『非常非常重要的朋友。』」被解讀為認愛。如今2人關係從情侶降為朋友，但仍保持連絡，半個月前還相約唱歌。

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鼓勵追愛 不追究過往

張熙恩透露，她和言承旭從沒正式分手，「因為各忙各的，慢慢感情就變淡了。」對於言承旭和林志玲情纏17年，張熙恩說，她以前常鼓勵言承旭要勇敢追求所愛…言下之意是她認為言承旭最愛應是林志玲？張熙恩默認。

其實張熙恩和言承旭交往時，就知道言承旭和林志玲一直有聯絡，當時她覺得男女交往，沒必要去追究以前的事，應該尊重彼此。「他曾說過我很像他、是女版的他。」2人因愛看書、也愛唱歌、運動而互相吸引。

「言承旭不是外型吸引我，主因是他個性很真、跟我很聊得來，善於傾聽；我自認屬於不要臉型，常會自稱小仙女，還曾問他：『你一定是喜歡我身材好、長得漂亮又聰明吧！』他就翻白眼回應，我們的相處模式很舒服。」

半年不見 戀情漸失溫

「言承旭是很體貼、浪漫的人，會做生日卡片，找朋友、家人寫祝福的話送我。」張熙恩在美國時，曾因氣候乾燥，眼睛有紅血絲，言承旭還特地飛去探視。她說，言承旭思想細膩像女生；自己卻大剌剌像男生，而且也不喜歡對方「約束」或「黏」她。

張熙恩舉例，言承旭曾買粥探望生病的她，但被她拒絕，言承旭就生氣，但2人不會爭吵，只會不說話，直到朋友約唱歌、吃飯，2人才當作沒事般再見面。

張熙恩坦言不喜歡男生睡在身邊，也不想住在一起，她需要有自己的空間。熱戀時她曾經很想嫁給言承旭，但言承旭一直沒提起，她也不好意思主動說，後來2人各忙各的，曾有半年沒見面、也沒傳訊息。言承旭還開玩笑說：「我們是牛郎織女嗎？」沒想到2人就這樣，感情漸漸轉淡。張熙恩目前以事業為重，希望未來能詮釋「變態」角色。



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