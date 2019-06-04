ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

言承旭舊愛認證：他最愛林志玲！　交往期間看出端倪「他們一直還有聯絡」

圖文／鏡週刊

張熙恩曾是林志玲在凱渥時的師妹，她近來宣告重回演藝圈，將朝歌手、演員之路發展。張熙恩之前和言承旭、林志玲的三角關係讓人霧裡看花，接受專訪時，她坦承和言承旭熱戀時，言承旭心裡仍有林志玲，而且言承旭與林志玲始終都有連絡。

 

曾拍過《真愛找麻煩》、電影《角頭》的張熙恩，令人印象最深刻的，卻是五年前被爆與言承旭同遊美國，當時言承旭回應：「張熙恩是『非常非常重要的朋友。』」被解讀為認愛。如今2人關係從情侶降為朋友，但仍保持連絡，半個月前還相約唱歌。

請繼續往下閱讀...

鼓勵追愛　不追究過往

張熙恩透露，她和言承旭從沒正式分手，「因為各忙各的，慢慢感情就變淡了。」對於言承旭和林志玲情纏17年，張熙恩說，她以前常鼓勵言承旭要勇敢追求所愛…言下之意是她認為言承旭最愛應是林志玲？張熙恩默認。

張熙恩和言承旭傳出緋聞後，就到美國和英國遊學3年，近日才回歸演藝圈打拚事業。

其實張熙恩和言承旭交往時，就知道言承旭和林志玲一直有聯絡，當時她覺得男女交往，沒必要去追究以前的事，應該尊重彼此。「他曾說過我很像他、是女版的他。」2人因愛看書、也愛唱歌、運動而互相吸引。

張熙恩和言承旭交往時，就知道言承旭和林志玲一直有聯絡。

「言承旭不是外型吸引我，主因是他個性很真、跟我很聊得來，善於傾聽；我自認屬於不要臉型，常會自稱小仙女，還曾問他：『你一定是喜歡我身材好、長得漂亮又聰明吧！』他就翻白眼回應，我們的相處模式很舒服。」

言承旭（左）與林志玲（右）傳出戀情後就鮮少同台，林志玲曾於2006年擔任亞太影展主持人、言承旭為頒獎嘉賓，兩人在台上握手形成既尷尬又甜蜜的畫面。中為周迅。（東方IC）

半年不見　戀情漸失溫

「言承旭是很體貼、浪漫的人，會做生日卡片，找朋友、家人寫祝福的話送我。」張熙恩在美國時，曾因氣候乾燥，眼睛有紅血絲，言承旭還特地飛去探視。她說，言承旭思想細膩像女生；自己卻大剌剌像男生，而且也不喜歡對方「約束」或「黏」她。

張熙恩舉例，言承旭曾買粥探望生病的她，但被她拒絕，言承旭就生氣，但2人不會爭吵，只會不說話，直到朋友約唱歌、吃飯，2人才當作沒事般再見面。

張熙恩（左）在《神仙‧老師‧狗》中飾演火辣女教師，和楊一展（右）有不少對手戲。（東方IC）

張熙恩坦言不喜歡男生睡在身邊，也不想住在一起，她需要有自己的空間。熱戀時她曾經很想嫁給言承旭，但言承旭一直沒提起，她也不好意思主動說，後來2人各忙各的，曾有半年沒見面、也沒傳訊息。言承旭還開玩笑說：「我們是牛郎織女嗎？」沒想到2人就這樣，感情漸漸轉淡。張熙恩目前以事業為重，希望未來能詮釋「變態」角色。


更多鏡週刊報導
【他愛的不是我】洩私密照仍是最愛　她認了陳冠希卻貼冷屁股
【人肉快遞掛穩交】KID入伍未忘情　許維恩陪新歡回家過夜
【人肉快遞掛穩交】追到女星才分手舊愛　520甜蜜買菜再遭直擊

推薦閱讀

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 張熙恩, 言承旭, 林志玲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小S玩「鬍渣濾鏡」和老公撞臉！　夫妻對比照一PO出…網歪樓：比較像李㼈
  2. 才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒
  3. 酷寒戰士要剪掉5年長髮？　他脫口「也許會」洩影集劇情
  4. 1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆
  5. 《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅
  6. 特稿／64歲照樣玩很大！　最年輕的「資深藝人」賀一航
  7. 劇迷哭喊不要！王瞳親眼看愛人煥然火化「倒地哭到臉腫」
  8. IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了
  9. Eason內褲被吹走　廖慧珍「衝去撿」對路人喊：不要動
  10. 瘋傳「鷹眼是孩子的爸」　謝婷婷女兒生父身分疑曝光！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366